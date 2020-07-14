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Collier County, FL
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1015 Tarpon Cove DR
Last updated April 7 2020 at 9:02 PM

1015 Tarpon Cove DR

1015 Tarpon Cove Drive · (239) 404-8411
COVID-19 Update
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Location

1015 Tarpon Cove Drive, Collier County, FL 34110

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 201 · Avail. now

$4,200

2 Bed · 2 Bath · 1340 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
stainless steel
pool
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1015 Tarpon Cove DR have any available units?
1015 Tarpon Cove DR has a unit available for $4,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1015 Tarpon Cove DR have?
Some of 1015 Tarpon Cove DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1015 Tarpon Cove DR currently offering any rent specials?
1015 Tarpon Cove DR is not currently offering any rent specials.
Is 1015 Tarpon Cove DR pet-friendly?
No, 1015 Tarpon Cove DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Collier County.
Does 1015 Tarpon Cove DR offer parking?
No, 1015 Tarpon Cove DR does not offer parking.
Does 1015 Tarpon Cove DR have units with washers and dryers?
Yes, 1015 Tarpon Cove DR offers units with in unit laundry.
Does 1015 Tarpon Cove DR have a pool?
Yes, 1015 Tarpon Cove DR has a pool.
Does 1015 Tarpon Cove DR have accessible units?
No, 1015 Tarpon Cove DR does not have accessible units.
Does 1015 Tarpon Cove DR have units with dishwashers?
Yes, 1015 Tarpon Cove DR has units with dishwashers.
Does 1015 Tarpon Cove DR have units with air conditioning?
No, 1015 Tarpon Cove DR does not have units with air conditioning.
Interested in 1015 Tarpon Cove DR?
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