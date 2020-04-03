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Bay Harbor Islands, FL
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1150 101 STREET
Last updated April 3 2020 at 1:15 PM

1150 101 STREET

1150 101st Street · (917) 442-0033
COVID-19 Update
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Location

1150 101st Street, Bay Harbor Islands, FL 33154
Bay Harbor Islands

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 203 · Avail. now

$3,700

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
new construction
parking
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1150 101 STREET have any available units?
1150 101 STREET has a unit available for $3,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1150 101 STREET have?
Some of 1150 101 STREET's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1150 101 STREET currently offering any rent specials?
1150 101 STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 1150 101 STREET pet-friendly?
Yes, 1150 101 STREET is pet friendly.
Does 1150 101 STREET offer parking?
Yes, 1150 101 STREET does offer parking.
Does 1150 101 STREET have units with washers and dryers?
Yes, 1150 101 STREET offers units with in unit laundry.
Does 1150 101 STREET have a pool?
No, 1150 101 STREET does not have a pool.
Does 1150 101 STREET have accessible units?
No, 1150 101 STREET does not have accessible units.
Does 1150 101 STREET have units with dishwashers?
Yes, 1150 101 STREET has units with dishwashers.
Does 1150 101 STREET have units with air conditioning?
No, 1150 101 STREET does not have units with air conditioning.
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