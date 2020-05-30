All apartments in Altamonte Springs
Find more places like 951 SALT POND PLACE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Altamonte Springs, FL
/
951 SALT POND PLACE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

951 SALT POND PLACE

951 Salt Pond Place · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Altamonte Springs
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

951 Salt Pond Place, Altamonte Springs, FL 32714

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
pool
playground
range
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
range
refrigerator
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
LOVELY RENTAL LONG TERM 2/2 IN AN AMAZING NEIGHBORHOOD IN THE HEART OF ALTAMONTE SPRINGS. THIS WARM HOME HAS REALLY GREAT SCHOOLS. PERFECT FOR FAMILIES OR SOMEONE WHO WANTS TO LIVE IN A QUIET LOCAL COMMUNITY. IT HAS A GEORGEOUS VIEW THAT WILL WILL ENJOY WITH YOUR FAMILY AND FRIENDS. IT HAS A NEW LAMINATE FLOOR. DRYER AND WASHER IS INCLUDED. UNFURNISHED. COZY KITCHEN. THE LANDING CONDOMINIUM IS A GREAT PLACE TO LIVE. IT HAS A LOT OF THREE, TWO POOLS AND PLAYGROUND. IT IS LOCATED NEAR TO SEMINOLE STATE COLLEGE, ALTAMONTE MALL, MAJOR HIGHWAYS, RESTAURANTS, NICE PLACES TO VISIT. IT NOT LAST LONG!! CALL NOW!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 951 SALT POND PLACE have any available units?
951 SALT POND PLACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Altamonte Springs, FL.
How much is rent in Altamonte Springs, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Altamonte Springs Rent Report.
What amenities does 951 SALT POND PLACE have?
Some of 951 SALT POND PLACE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 951 SALT POND PLACE currently offering any rent specials?
951 SALT POND PLACE isn't currently offering any rent specials.
Is 951 SALT POND PLACE pet-friendly?
No, 951 SALT POND PLACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Altamonte Springs.
Does 951 SALT POND PLACE offer parking?
Yes, 951 SALT POND PLACE does offer parking.
Does 951 SALT POND PLACE have units with washers and dryers?
Yes, 951 SALT POND PLACE offers units with in unit laundry.
Does 951 SALT POND PLACE have a pool?
Yes, 951 SALT POND PLACE has a pool.
Does 951 SALT POND PLACE have accessible units?
No, 951 SALT POND PLACE does not have accessible units.
Does 951 SALT POND PLACE have units with dishwashers?
Yes, 951 SALT POND PLACE has units with dishwashers.
Helpful Articles
What Makes Your Apartment Cost More?
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Lofts at Uptown Altamonte
285 Uptown Blvd
Altamonte Springs, FL 32701
Promenade at Uptown
375 Palm Springs Dr
Altamonte Springs, FL 32701
Cortland Lake Lotus
631 Lotus Landing Blvd
Altamonte Springs, FL 32714
Villa Del Mar
500 Sabal Palm Circle
Altamonte Springs, FL 32701
The Ashford At Altamonte Springs
520 Terraceview Cv
Altamonte Springs, FL 32714
Preserve at Spring Lake
895 Wymore Rd
Altamonte Springs, FL 32714
Nine12 Gateway
912 Innovation Way
Altamonte Springs, FL 32714
Sanctuary at CenterPointe
486 Center Pointe Circle
Altamonte Springs, FL 32701

Similar Pages

Altamonte Springs 1 BedroomsAltamonte Springs 2 Bedrooms
Altamonte Springs Apartments with PoolAltamonte Springs Pet Friendly Places
Altamonte Springs Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Orlando, FLLakeland, FLKissimmee, FLDaytona Beach, FLSanford, FLWinter Park, FLAlafaya, FLPort Orange, FL
Winter Garden, FLClermont, FLOcoee, FLOviedo, FLCasselberry, FLWinter Springs, FLPalm Coast, FLMaitland, FL
Winter Haven, FLApopka, FLFour Corners, FLOrmond Beach, FLLake Mary, FLLongwood, FLRockledge, FLNew Smyrna Beach, FL

Apartments Near Colleges

Bethune-Cookman UniversityDaytona State College
Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona BeachFlorida Southern College
Orange Technical College-Orlando Campus