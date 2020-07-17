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12 ARCH ST
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

12 ARCH ST

12 Arch Street · (860) 983-6677
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Location

12 Arch Street, Manchester, CT 06040
West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2 beds, 1 bath, $1385 · Avail. now

$1,385

2 Bed · 1 Bath · 1200 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
parking
recently renovated
media room
Unit Amenities
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
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CHARMING NEWLY REMODELED 2 B/R HEAT/WATER INCLUDED - Property Id: 23562

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CALL 860-983-6677
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/12-arch-st-manchester-ct/23562
Property Id 23562

(RLNE5944735)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12 ARCH ST have any available units?
12 ARCH ST has a unit available for $1,385 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Manchester, CT?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Manchester Rent Report.
What amenities does 12 ARCH ST have?
Some of 12 ARCH ST's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12 ARCH ST currently offering any rent specials?
12 ARCH ST is not currently offering any rent specials.
Is 12 ARCH ST pet-friendly?
Yes, 12 ARCH ST is pet friendly.
Does 12 ARCH ST offer parking?
Yes, 12 ARCH ST offers parking.
Does 12 ARCH ST have units with washers and dryers?
No, 12 ARCH ST does not offer units with in unit laundry.
Does 12 ARCH ST have a pool?
No, 12 ARCH ST does not have a pool.
Does 12 ARCH ST have accessible units?
No, 12 ARCH ST does not have accessible units.
Does 12 ARCH ST have units with dishwashers?
No, 12 ARCH ST does not have units with dishwashers.
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