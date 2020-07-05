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Lafayette, CO
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2592 Stonewall Lane
Last updated October 21 2019 at 1:54 PM

2592 Stonewall Lane

2592 Stonewall Lane · No Longer Available
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Location

2592 Stonewall Lane, Lafayette, CO 80026

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
2592 Stonewall Lane Available 11/01/19 Three Bedroom Townhome Available For Rent in Lafayette - ENERGY STAR RATED TOWNHOME. EXPECT LOW UTILITY BILLS! OPEN FLOOR PLAN WITH BIG OPEN KITCHEN WITH 42" UPPER CABINETS, GRANITE TILE COUNTERS AND LARGE ISLAND! MASTER SUITE WITH 5 PIECE MASTER BATH AND LARGE WALK-IN CLOSET! LAUNDRY UPSTAIRS BY BEDROOMS! SPACIOUS FINISHED BASEMENT WITH 9'-8" FOOT CEILINGS. GREAT SPACE FOR EXTRA BEDROOM OR FAMILY ROOM! LARGE 2 CAR GARAGE WITH STORAGE AND INDIVIDUAL FENCED IN YARD WITH PATIO AND ROOM FOR A GARDEN. CENTRAL HEAT AND COOLING. BUILT W/ADVANCED FRAMING TECHNIQUE SO IT IS VERY QUIET INSIDE. FLATIRON VIEWS! INCLUDES SHARED PUBLIC SPACES WITH A FENCED IN DOG YARD, SHARED GARDEN BOXES AND SHARED CHERRY TREES! HOA MAINTAINS EXTERIOR, LANDSCAPING OUTSIDE PRIVATE YARD AND SNOW REMOVAL. SEWER, WATER, TRASH AND RECYCLING INCLUDED IN RENT.

(RLNE5194530)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2592 Stonewall Lane have any available units?
2592 Stonewall Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lafayette, CO.
What amenities does 2592 Stonewall Lane have?
Some of 2592 Stonewall Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2592 Stonewall Lane currently offering any rent specials?
2592 Stonewall Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2592 Stonewall Lane pet-friendly?
Yes, 2592 Stonewall Lane is pet friendly.
Does 2592 Stonewall Lane offer parking?
Yes, 2592 Stonewall Lane offers parking.
Does 2592 Stonewall Lane have units with washers and dryers?
Yes, 2592 Stonewall Lane offers units with in unit laundry.
Does 2592 Stonewall Lane have a pool?
No, 2592 Stonewall Lane does not have a pool.
Does 2592 Stonewall Lane have accessible units?
No, 2592 Stonewall Lane does not have accessible units.
Does 2592 Stonewall Lane have units with dishwashers?
No, 2592 Stonewall Lane does not have units with dishwashers.
Does 2592 Stonewall Lane have units with air conditioning?
Yes, 2592 Stonewall Lane has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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