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6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B
Last updated June 15 2020 at 5:21 PM

6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B

6001 South Yosemite Street · (720) 434-3184
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Location

6001 South Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit 1 bed, 1 bath, $1700 · Avail. now

$1,700

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1 Bed · 1 Bath · 907 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
gym
on-site laundry
parking
garage
hot tub
internet access
FURNISHED CONDO IN HEART OF GREENWOOD VILLAGE, DTC - Property Id: 298351

* BEAUTIFUL & COZY FULLY FURNISHED & EQUIPPED CONDO LOCATED IN THE HEART OF GREENWOOD VILLAGE, DTC (DENVER TECH. CENTER) * PERFECT FOR SOMEONE NEWLY RELOCATED TO DENVER, OR AS CORPORATE HOUSING * STEPS AWAY FROM LIGHT-RAIL STATION, HIGHWAY I-25, DTC OFFICE BUILDINGS, RESTAURANTS, PARKS & TRAILS ETC. * LARGE (907 SF) 1BR, 1BA CONDO WITH UNIQUE & OPEN FLOOR-PLAN, LARGE BALCONY, VAULTED CEILINGS, IN-UNIT LAUNDRY ROOM W/ FULL SIZE WASHER/DRYER & ATTACHED PRIVATE 1-CAR GARAGE * 2ND LEVEL UNIT WITH VAULTED CEILINGS & TONS OF WINDOWS * HUGE WALK-IN CLOSET WITH LOTS OF ADDITIONAL CLOSETS, PLUS STORAGE ROOM IN THE GARAGE * FULLY EQUIPPED KITCHEN WITH POTS, PANS, PLATES, GLASSES, UTENSILS & ALL APPLIANCES * CENTRAL A/C * BEST CHERRY CREEK SCHOOLS * THE PRICE OF $1,700 PER MONTH DOESN'T INCLUDE UTILITIES (ELECTRICITY, GAS, TV, INTERNET, BEDDING, TOWELS), BUT THESE UTILITIES CAN BE ADDED FOR ADDITIONAL $250 PER MONTH, SO THE PRICE WITH ALL UTILITIES WILL BE $1,950 PER MONTH *
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/298351
Property Id 298351

(RLNE5847583)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B have any available units?
6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B have?
Some of 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B currently offering any rent specials?
6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B isn't currently offering any rent specials.
Is 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B pet-friendly?
Yes, 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B is pet friendly.
Does 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B offer parking?
Yes, 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B does offer parking.
Does 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B have units with washers and dryers?
Yes, 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B offers units with in unit laundry.
Does 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B have a pool?
No, 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B does not have a pool.
Does 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B have accessible units?
No, 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B does not have accessible units.
Does 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B have units with dishwashers?
Yes, 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B has units with dishwashers.
Does 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B have units with air conditioning?
Yes, 6001 S. YOSEMITE ST. BLDG. B has units with air conditioning.
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