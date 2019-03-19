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Walnut, CA
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1510 Parker Canyon Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1510 Parker Canyon Road

1510 Parker Canyon Road · No Longer Available
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Location

1510 Parker Canyon Road, Walnut, CA 91789
Walnut

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
walk in closets
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1510 Parker Canyon Road have any available units?
1510 Parker Canyon Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Walnut, CA.
Is 1510 Parker Canyon Road currently offering any rent specials?
1510 Parker Canyon Road is not currently offering any rent specials.
Is 1510 Parker Canyon Road pet-friendly?
No, 1510 Parker Canyon Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Walnut.
Does 1510 Parker Canyon Road offer parking?
No, 1510 Parker Canyon Road does not offer parking.
Does 1510 Parker Canyon Road have units with washers and dryers?
No, 1510 Parker Canyon Road does not offer units with in unit laundry.
Does 1510 Parker Canyon Road have a pool?
No, 1510 Parker Canyon Road does not have a pool.
Does 1510 Parker Canyon Road have accessible units?
No, 1510 Parker Canyon Road does not have accessible units.
Does 1510 Parker Canyon Road have units with dishwashers?
No, 1510 Parker Canyon Road does not have units with dishwashers.
Does 1510 Parker Canyon Road have units with air conditioning?
No, 1510 Parker Canyon Road does not have units with air conditioning.
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