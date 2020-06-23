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Tustin, CA
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3036 E Snead Place
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3036 E Snead Place

3036 East Snead Place · No Longer Available
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Location

3036 East Snead Place, Tustin, CA 92782

Amenities

patio / balcony
garage
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
GATED COMMUNITY, DETACHED 3 BEDROOM + LOFT HOME LOCATED ON AN OVERSIZED CORNER LOT IN VALENCIA. CLOSE TO AWARD WINNING SCHOOLS. SHOPPING, AND FINE DNING AT THE MARKETPLACE. TUSTIN RANCH GOLF CORSE VIEW. SPACIOUS KITCHEN OPEN TO FAMILY ROOM, NOICE AND CLEAN AT MOVE IN CONDITION. BACK YARD WOOD COZY DECK OVERSEES FOLF COURSE.
NOTE: PARKING RESTRICTION - ALL RESIDENTS CARS NEED TO BE PARKED IN THE ATTACHED TWO CAR GARAGE. THERE IS NOT DRIVE WAY PARKING AT THIS HOUSE. TWO CARS PARK IN GARAGE RULE IS ENFORCED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3036 E Snead Place have any available units?
3036 E Snead Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tustin, CA.
How much is rent in Tustin, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tustin Rent Report.
Is 3036 E Snead Place currently offering any rent specials?
3036 E Snead Place is not currently offering any rent specials.
Is 3036 E Snead Place pet-friendly?
No, 3036 E Snead Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tustin.
Does 3036 E Snead Place offer parking?
Yes, 3036 E Snead Place offers parking.
Does 3036 E Snead Place have units with washers and dryers?
No, 3036 E Snead Place does not offer units with in unit laundry.
Does 3036 E Snead Place have a pool?
No, 3036 E Snead Place does not have a pool.
Does 3036 E Snead Place have accessible units?
No, 3036 E Snead Place does not have accessible units.
Does 3036 E Snead Place have units with dishwashers?
No, 3036 E Snead Place does not have units with dishwashers.
Does 3036 E Snead Place have units with air conditioning?
No, 3036 E Snead Place does not have units with air conditioning.
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