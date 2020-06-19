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Tustin, CA
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11823 Willard Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

11823 Willard Avenue

11823 Willard Avenue · No Longer Available
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Location

11823 Willard Avenue, Tustin, CA 92782

Amenities

granite counters
dishwasher
recently renovated
walk in closets
pool
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
pool
bbq/grill
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11823 Willard Avenue have any available units?
11823 Willard Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tustin, CA.
How much is rent in Tustin, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tustin Rent Report.
What amenities does 11823 Willard Avenue have?
Some of 11823 Willard Avenue's amenities include granite counters, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11823 Willard Avenue currently offering any rent specials?
11823 Willard Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 11823 Willard Avenue pet-friendly?
No, 11823 Willard Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tustin.
Does 11823 Willard Avenue offer parking?
No, 11823 Willard Avenue does not offer parking.
Does 11823 Willard Avenue have units with washers and dryers?
No, 11823 Willard Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 11823 Willard Avenue have a pool?
Yes, 11823 Willard Avenue has a pool.
Does 11823 Willard Avenue have accessible units?
No, 11823 Willard Avenue does not have accessible units.
Does 11823 Willard Avenue have units with dishwashers?
Yes, 11823 Willard Avenue has units with dishwashers.
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