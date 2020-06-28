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Rowland Heights, CA
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2026 EADBURY Avenue
Last updated February 13 2020 at 7:19 AM

2026 EADBURY Avenue

2026 Eadbury Avenue · No Longer Available
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Location

2026 Eadbury Avenue, Rowland Heights, CA 91748
Rowland Heights

Amenities

dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
bathtub
range
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
oven
range
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
COMPLETELY UPGRADED SINGLE STORY HOME, READY FOR MOVE -IN. HOME HAS BEEN RECENTLY UPGRADED INSIDE OUT. THIS 4 BED + 2 BATHS HAS BEEN UPGRADED FROM HEAD TO TOE. BRAND NEW PAINTING ALL EXTERIOR & INTERIOR. NEW STYLISH FLOORING THAT IS WATER-PROOF. LARGE OPEN LIVING ROOM WITH BRAND NEW DECORATIVE FIREPLACE & NEW BLINDS. KITCHEN HAS BEEN COMPLETELY REDONE WITH NEW CABINETS, NEW COUNTER-TOPS, NEW SINK W/ FAUCETS, NEW STOVE+OVEN, NEW DISHWASHER, NEW LIGHTING. ALL FOUR ROOMS HAVE NEW CLOSET DOORS, NEW BLINDS. 2 BATHROOMS WITH NEW SINK, CABINETS, BLINDS, NEW SHOWER, NEW BATHTUB TILE DECORATIONS. LOCATED CONVENIENTLY IN THE HEART OF ROWLAND HEIGHTS, AWARD WINNING SCHOOLS NEARBY, TONS OF STORES, RESTAURANTS, & AMENITIES, EASY ACCESS TO 60, 10, & 57 FWYS. NEWLY UPGRADED HOMES FOR RENT DOES COME AROUND VERY OFTEN. GRAB THE CHANCE WHILE YOU CAN. WON'T LAST...FOR SHOWING, PLEASE TEXT HEATHER AT 213-550-7070 WITH YOUR NAME, DATE & TIME OF SHOWING REQUEST. FOR AGENTS, INCLUDE DRE#, BROKERAGE INFO. APPLICATIONS NEED TO BE COMPLETED BY EACH OCCUPANT OVER 18 YEARS OF AGE. INCLUDE PROOF OF INCOME (2 MO RECENT PAY-STUBS & /OR 2 MO RECENT BANK STATEMENTS, & CREDIT REPORT WITH FICA SCORE PAGE. SEC DEP WILL DEPEN ON OCCUPANT(S) CREDIT. EMAIL TO HEATHER.CHONG@ROG-PRIME.COM

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2026 EADBURY Avenue have any available units?
2026 EADBURY Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rowland Heights, CA.
What amenities does 2026 EADBURY Avenue have?
Some of 2026 EADBURY Avenue's amenities include dishwasher, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2026 EADBURY Avenue currently offering any rent specials?
2026 EADBURY Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2026 EADBURY Avenue pet-friendly?
No, 2026 EADBURY Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rowland Heights.
Does 2026 EADBURY Avenue offer parking?
Yes, 2026 EADBURY Avenue offers parking.
Does 2026 EADBURY Avenue have units with washers and dryers?
No, 2026 EADBURY Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 2026 EADBURY Avenue have a pool?
No, 2026 EADBURY Avenue does not have a pool.
Does 2026 EADBURY Avenue have accessible units?
No, 2026 EADBURY Avenue does not have accessible units.
Does 2026 EADBURY Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2026 EADBURY Avenue has units with dishwashers.
Does 2026 EADBURY Avenue have units with air conditioning?
No, 2026 EADBURY Avenue does not have units with air conditioning.
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