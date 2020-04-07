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Lakewood, CA
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5018 STEVELY AVENUE
Last updated March 17 2020 at 11:03 AM

5018 STEVELY AVENUE

5018 Stevely Avenue · No Longer Available
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Location

5018 Stevely Avenue, Lakewood, CA 90713
Lakewood Estates

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
range
Unit Amenities
dishwasher
oven
patio / balcony
range
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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(RLNE5395011)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5018 STEVELY AVENUE have any available units?
5018 STEVELY AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lakewood, CA.
What amenities does 5018 STEVELY AVENUE have?
Some of 5018 STEVELY AVENUE's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5018 STEVELY AVENUE currently offering any rent specials?
5018 STEVELY AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 5018 STEVELY AVENUE pet-friendly?
Yes, 5018 STEVELY AVENUE is pet friendly.
Does 5018 STEVELY AVENUE offer parking?
Yes, 5018 STEVELY AVENUE offers parking.
Does 5018 STEVELY AVENUE have units with washers and dryers?
No, 5018 STEVELY AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 5018 STEVELY AVENUE have a pool?
No, 5018 STEVELY AVENUE does not have a pool.
Does 5018 STEVELY AVENUE have accessible units?
No, 5018 STEVELY AVENUE does not have accessible units.
Does 5018 STEVELY AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 5018 STEVELY AVENUE has units with dishwashers.
Does 5018 STEVELY AVENUE have units with air conditioning?
No, 5018 STEVELY AVENUE does not have units with air conditioning.
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