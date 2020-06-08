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903 RONDA SEVILLA
Last updated June 8 2020 at 4:17 PM

903 RONDA SEVILLA

903 Ronda Sevilla · (949) 697-7881
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Location

903 Ronda Sevilla, Laguna Woods, CA 92637

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit A · Avail. now

$2,390

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1057 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
carport
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
carport
parking
pool
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 903 RONDA SEVILLA have any available units?
903 RONDA SEVILLA has a unit available for $2,390 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 903 RONDA SEVILLA have?
Some of 903 RONDA SEVILLA's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 903 RONDA SEVILLA currently offering any rent specials?
903 RONDA SEVILLA isn't currently offering any rent specials.
Is 903 RONDA SEVILLA pet-friendly?
No, 903 RONDA SEVILLA is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 903 RONDA SEVILLA offer parking?
Yes, 903 RONDA SEVILLA does offer parking.
Does 903 RONDA SEVILLA have units with washers and dryers?
Yes, 903 RONDA SEVILLA offers units with in unit laundry.
Does 903 RONDA SEVILLA have a pool?
Yes, 903 RONDA SEVILLA has a pool.
Does 903 RONDA SEVILLA have accessible units?
No, 903 RONDA SEVILLA does not have accessible units.
Does 903 RONDA SEVILLA have units with dishwashers?
Yes, 903 RONDA SEVILLA has units with dishwashers.
Does 903 RONDA SEVILLA have units with air conditioning?
No, 903 RONDA SEVILLA does not have units with air conditioning.
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