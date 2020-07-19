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Hacienda Heights, CA
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2102 Weeping Willow Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2102 Weeping Willow Lane

2102 Weeping Willow Lane · No Longer Available
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Location

2102 Weeping Willow Lane, Hacienda Heights, CA 91745
Hacienda Heights

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
carport
elevator
gym
on-site laundry
parking
garage
IMMACULATE HOME INSIDE, STUNNING VIEWS OUTSIDE. THIS SINGLE STORY HOME IS READY TO MOVE IN. RECENTLY REMODELED KITCHEN, BATHS, TILE THROUGHOUT, BEDRMS WITH CARPET. 4 BEDRMS, 2 BATHS, DEN, LIVING ROOM, DINNING AREA AND FINISHED 2 CAR GARAGE VIEWS FROM DINING ROOM, LIVING ROOM, MASTER BEDRM. BACKYARD HAS 180 DEGREE VIEWS OF MOUNTAINS, CITY AND HSI LAI (BUDDHIST) TEMPLE. WATER-WISE LANDSCAPING INCL. NATIVE PLANTS. OTHER UPDATES INCL. CARVED MAHOGANY FRONT DOOR, MODERN FIREPLACE, NEW WINDOWS AND COPPER PIPING. ENJOY THE SUNRISE OVER THE MOUNTAINS AS YOU EAT BREAKFAST, OR BIRD-WATCHING FROM THE PATIO AS DUSK FALLS.
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2102 Weeping Willow Lane have any available units?
2102 Weeping Willow Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Hacienda Heights, CA.
What amenities does 2102 Weeping Willow Lane have?
Some of 2102 Weeping Willow Lane's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2102 Weeping Willow Lane currently offering any rent specials?
2102 Weeping Willow Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2102 Weeping Willow Lane pet-friendly?
No, 2102 Weeping Willow Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hacienda Heights.
Does 2102 Weeping Willow Lane offer parking?
Yes, 2102 Weeping Willow Lane offers parking.
Does 2102 Weeping Willow Lane have units with washers and dryers?
No, 2102 Weeping Willow Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2102 Weeping Willow Lane have a pool?
No, 2102 Weeping Willow Lane does not have a pool.
Does 2102 Weeping Willow Lane have accessible units?
No, 2102 Weeping Willow Lane does not have accessible units.
Does 2102 Weeping Willow Lane have units with dishwashers?
Yes, 2102 Weeping Willow Lane has units with dishwashers.
Does 2102 Weeping Willow Lane have units with air conditioning?
Yes, 2102 Weeping Willow Lane has units with air conditioning.
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