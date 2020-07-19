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Glendora, CA
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963 E Meda Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

963 E Meda Avenue

963 East Meda Avenue · No Longer Available
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Location

963 East Meda Avenue, Glendora, CA 91741
Glendora

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
fireplace
furnished
granite counters
hardwood floors
oven
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
bbq/grill
garage
TURNKEY 3 BEDROOM HOME LOCATED IN A PRIME LOCATION IN NORTH GLENDORA. STEP INTO THIS CHARMING HOME OFFERING UPGRADES THROUGHOUT. KITCHEN FEATURES TILE FLOORING, LARGE ISLAND IN THE CENTER, GRANITE COUNTER TOPS, TILE BACK SPLASH, STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING A DOUBLE OVEN, AND RECESSED LIGHTING. DIRECTLY OFF THE KITCHEN IS A SPACIOUS LIVING ROOM FEATURING A COZY BRICK FIREPLACE AND WOOD FLOORING THAT OPENS UP TO THE FORMAL DINING ROOM. HOME FEATURES THREE SPACIOUS BEDROOMS INCLUDING A LARGE MASTER BEDROOM OFFERING A WALK-IN CLOSET, FRENCH DOORS LEADING DIRECTLY TO THE BACKYARD AND IMMACULATE REMODELED MASTER BATHROOM. BACKYARD IS AN ENTERTAINERS DELIGHT FEATURING A BEAUTIFULLY BUILT DECK OFF THE HOUSE WITH COVERED AWNING AND ADDITIONAL PATIO AREA WITH BUILT-IN BAR AND BBQ. THIS HOME ALSO OFFERS AN INDIVIDUAL LAUNDRY WITH TONS OF BUILT-IN STORAGE DIRECTLY OFF THE KITCHEN. LARGE DETACHED GARAGE. HOME IS PARTIALLY FURNISHED AND OWNER WILL LEAVE FURNITURE IF TENANT WANTS TO USE. LOCATED IN THE AWARD-WINNING GLENDORA SCHOOL DISTRICT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 963 E Meda Avenue have any available units?
963 E Meda Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendora, CA.
What amenities does 963 E Meda Avenue have?
Some of 963 E Meda Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 963 E Meda Avenue currently offering any rent specials?
963 E Meda Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 963 E Meda Avenue pet-friendly?
No, 963 E Meda Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendora.
Does 963 E Meda Avenue offer parking?
Yes, 963 E Meda Avenue offers parking.
Does 963 E Meda Avenue have units with washers and dryers?
No, 963 E Meda Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 963 E Meda Avenue have a pool?
No, 963 E Meda Avenue does not have a pool.
Does 963 E Meda Avenue have accessible units?
No, 963 E Meda Avenue does not have accessible units.
Does 963 E Meda Avenue have units with dishwashers?
No, 963 E Meda Avenue does not have units with dishwashers.
Does 963 E Meda Avenue have units with air conditioning?
No, 963 E Meda Avenue does not have units with air conditioning.
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