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Encinitas, CA
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2150 GLASCOW
Last updated February 1 2020 at 8:55 AM

2150 GLASCOW

2150 Glasgow Avenue · No Longer Available
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Location

2150 Glasgow Avenue, Encinitas, CA 92007
Cardiff

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
microwave
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2150 GLASCOW have any available units?
2150 GLASCOW doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Encinitas, CA.
What amenities does 2150 GLASCOW have?
Some of 2150 GLASCOW's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2150 GLASCOW currently offering any rent specials?
2150 GLASCOW is not currently offering any rent specials.
Is 2150 GLASCOW pet-friendly?
No, 2150 GLASCOW is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Encinitas.
Does 2150 GLASCOW offer parking?
Yes, 2150 GLASCOW offers parking.
Does 2150 GLASCOW have units with washers and dryers?
Yes, 2150 GLASCOW offers units with in unit laundry.
Does 2150 GLASCOW have a pool?
No, 2150 GLASCOW does not have a pool.
Does 2150 GLASCOW have accessible units?
No, 2150 GLASCOW does not have accessible units.
Does 2150 GLASCOW have units with dishwashers?
Yes, 2150 GLASCOW has units with dishwashers.
Does 2150 GLASCOW have units with air conditioning?
No, 2150 GLASCOW does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.
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