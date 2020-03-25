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Diamond Bar, CA
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1327 Solera Lane
Last updated March 25 2020 at 4:44 PM

1327 Solera Lane

1327 Solera Ln · No Longer Available
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Location

1327 Solera Ln, Diamond Bar, CA 91765
Diamond Bar

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
garage
WALNUT SCHOOL DISTRICT!!! DIAMOND BAR FAMOUS MONTEFINO, GREAT FLOOR PLAN, HIGH CEILING, VERY SPACIOUS 2 MASTER SUITS UPSTAIRS, 2 BEDROOMS / 2.5 BATH. WELL MAINTAINED. HARDWOOD FLOOR DOWNSTAIRS, BEAUTIFUL BRAND NEW LAMINATED FLOOR UPSTAIRS AND STAIRS. 2 CAR ATTACHED GARAGE. GOOD SIZE PATIO. VERY NICE AND QUIET CORNER IN THE COMMUNITY. HOA COVERS WATER, TRASH, INSURANCE, EXTERIOR MAINTENANCE, POOLS / SPAS, COMMON AREA GARDENING. WALKING DISTANCE TO POST OFFICE, 7-ELEVEN, SHOPS, RESTAURANTS, CLOSE TO BANKS, EASY TO ACCESS TO FREEWAY 57 & 60.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1327 Solera Lane have any available units?
1327 Solera Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Diamond Bar, CA.
What amenities does 1327 Solera Lane have?
Some of 1327 Solera Lane's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1327 Solera Lane currently offering any rent specials?
1327 Solera Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 1327 Solera Lane pet-friendly?
No, 1327 Solera Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Diamond Bar.
Does 1327 Solera Lane offer parking?
Yes, 1327 Solera Lane does offer parking.
Does 1327 Solera Lane have units with washers and dryers?
No, 1327 Solera Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1327 Solera Lane have a pool?
Yes, 1327 Solera Lane has a pool.
Does 1327 Solera Lane have accessible units?
No, 1327 Solera Lane does not have accessible units.
Does 1327 Solera Lane have units with dishwashers?
Yes, 1327 Solera Lane has units with dishwashers.
Does 1327 Solera Lane have units with air conditioning?
No, 1327 Solera Lane does not have units with air conditioning.
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