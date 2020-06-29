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Cypress, CA
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4342 MARION AVE
Last updated February 19 2020 at 1:46 PM

4342 MARION AVE

4342 Marion Avenue · No Longer Available
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Location

4342 Marion Avenue, Cypress, CA 90630
Cypress

Amenities

patio / balcony
granite counters
stainless steel
carpet
Unit Amenities
carpet
granite counters
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
LOVELY 4BR/2BA IN CYPRESS - LOCATED IN THE CYPRESS SCHOOL DISTRICT!! FINAL TOUCHES ARE BEING COMPLETED ON THIS HOME NOW. THE HOME HAS A BEAUTIFUL NEW GOURMET KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. THE HOME HAS A SPACIOUS TILED LIVING ROOM WITH FRENCH DOORS GOING OUT TO THE PATIO AND YARD AREA. THE BEDROOMS ARE OF AVERAGE SIZE WITH GOOD CLOSET SPACE. THE INTERIOR OF THE HOME IS FRESHLY PAINTED AND HAS PLUSH NEW CARPETING IN THE BEDROOMS. THIS HOME IS LOCATED IN A QUIET NEIGHBORHOOD, AND IS WITHIN WALKING DISTANCES TO THE SCHOOLS. CALL TODAY TO FIND OUT WHEN THE PROPERTY IS BEING SHOWN OR TO SCHEDULE A TIME.

(RLNE2079303)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4342 MARION AVE have any available units?
4342 MARION AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cypress, CA.
What amenities does 4342 MARION AVE have?
Some of 4342 MARION AVE's amenities include patio / balcony, granite counters, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4342 MARION AVE currently offering any rent specials?
4342 MARION AVE is not currently offering any rent specials.
Is 4342 MARION AVE pet-friendly?
No, 4342 MARION AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cypress.
Does 4342 MARION AVE offer parking?
No, 4342 MARION AVE does not offer parking.
Does 4342 MARION AVE have units with washers and dryers?
No, 4342 MARION AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 4342 MARION AVE have a pool?
No, 4342 MARION AVE does not have a pool.
Does 4342 MARION AVE have accessible units?
No, 4342 MARION AVE does not have accessible units.
Does 4342 MARION AVE have units with dishwashers?
No, 4342 MARION AVE does not have units with dishwashers.
Does 4342 MARION AVE have units with air conditioning?
No, 4342 MARION AVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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