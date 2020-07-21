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Covina, CA
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176 N GLENDORA Avenue
Last updated January 30 2020 at 8:09 AM

176 N GLENDORA Avenue

176 North Glendora Avenue · No Longer Available
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Location

176 North Glendora Avenue, Covina, CA 91724
Covina

Amenities

parking
air conditioning
fireplace
some paid utils
carpet
range
Unit Amenities
air conditioning
carpet
fireplace
range
Property Amenities
parking
NICE OPEN FLOOR PLAN ON THIS CHARMING TWO MASTER SUITE, GATED COMMUNITY LOCATED IN "ROYAL OAKS VILLAS", LIVING ROOM WITH FIREPLACE AND VAULTED CEILING, NEW A/C SYSTEM, NEWER KITCHEN STOVE, LAMINATE FLOORING AND UPSTAIRS CARPETING THROUGHOUT.
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SUBMIT: LEASE APPLICAITON THROUGHT FROM "RENTSPREE" WITH YOUR CREDIT REPORT, 2 MONTHS CURRENT BANK STATEMENTS, 2 CURRENT MONTH OF EMPLOYER'S PAY CHECK STUFF (NO ONLINE REPORT PLEASE), COPY OF DRIVER LICENSE, THANK YOU.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 176 N GLENDORA Avenue have any available units?
176 N GLENDORA Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Covina, CA.
What amenities does 176 N GLENDORA Avenue have?
Some of 176 N GLENDORA Avenue's amenities include parking, air conditioning, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 176 N GLENDORA Avenue currently offering any rent specials?
176 N GLENDORA Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 176 N GLENDORA Avenue pet-friendly?
No, 176 N GLENDORA Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Covina.
Does 176 N GLENDORA Avenue offer parking?
Yes, 176 N GLENDORA Avenue offers parking.
Does 176 N GLENDORA Avenue have units with washers and dryers?
No, 176 N GLENDORA Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 176 N GLENDORA Avenue have a pool?
No, 176 N GLENDORA Avenue does not have a pool.
Does 176 N GLENDORA Avenue have accessible units?
No, 176 N GLENDORA Avenue does not have accessible units.
Does 176 N GLENDORA Avenue have units with dishwashers?
No, 176 N GLENDORA Avenue does not have units with dishwashers.
Does 176 N GLENDORA Avenue have units with air conditioning?
Yes, 176 N GLENDORA Avenue has units with air conditioning.
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