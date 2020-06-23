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Bellflower, CA
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9378 Prichard
Last updated May 6 2019 at 2:23 AM

9378 Prichard

9378 Prichard Street · No Longer Available
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Location

9378 Prichard Street, Bellflower, CA 90706
Bellflower

Amenities

dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9378 Prichard have any available units?
9378 Prichard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bellflower, CA.
How much is rent in Bellflower, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Bellflower Rent Report.
What amenities does 9378 Prichard have?
Some of 9378 Prichard's amenities include dishwasher, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9378 Prichard currently offering any rent specials?
9378 Prichard is not currently offering any rent specials.
Is 9378 Prichard pet-friendly?
No, 9378 Prichard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bellflower.
Does 9378 Prichard offer parking?
Yes, 9378 Prichard offers parking.
Does 9378 Prichard have units with washers and dryers?
No, 9378 Prichard does not offer units with in unit laundry.
Does 9378 Prichard have a pool?
No, 9378 Prichard does not have a pool.
Does 9378 Prichard have accessible units?
No, 9378 Prichard does not have accessible units.
Does 9378 Prichard have units with dishwashers?
Yes, 9378 Prichard has units with dishwashers.
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