All apartments in Banning
Find more places like 5910 oakmont dr.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Banning, CA
/
5910 oakmont dr
Last updated July 20 2020 at 11:41 AM

5910 oakmont dr

5910 Oakmont Drive · (562) 228-6066
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Banning
See all
Apartments with Parking
See all

Location

5910 Oakmont Drive, Banning, CA 92220

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 5910 oakmont dr · Avail. now

$1,700

2 Bed · 3 Bath · 1456 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
dogs allowed
recently renovated
pool
ceiling fan
bocce court
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
bocce court
clubhouse
pool
tennis court
sun lakes country club - banning - 2 bed + loft BY APPT ONLY - 24 VIRTUAL TOUR - condo can be rented furnised or unfurnised. with our without applicances. very popular community . 24 hour gated community with pools . LOVELY ST. MORITZ IN SUN LAKES COUNTRY, A 55+ COMMUNITY. THIS HOUSE HAS A LOT GOING FOR IT. SOME OF THE UPGRADES ARE: NEUTRAL CARPET AND LARGE PORCELAIN, PLANTATION SHUTTERS, CORIAN COUNTERTOPS, NEW WALNUT CABINETS, CAN PANTRY, PULL-OUT SHELVES, DEEP SINK, CEILING FANS, BUILT-IN CABINETS IN FAMILY ROOM & LOFT, CLOSET ORGANIZERS, ALUMA WOOD PATIO COVER, VINYL FENCING, & GUTTERS. THE LANDSCAPING IS VERY LUSH AND TIDY WITH PLANTERS IN FRONT AND BACK. YOU MUST SEE THIS ONE. SUN LAKES COUNTRY CLUB HAS 2 GOLF COURSES, 3 CLUBHOUSES, ONE WITH FULL SERVICE RESTAURANT & LOUNGE, 3 SWIMMING POOLS(1 INSIDE), TENNIS & BOCCE BALL COURTS, EVERY KIND OF ACTIVITY OR SOCIAL GROUP YOU COULD EVER WANT. WHAT A GREAT PLACE TO LIVE!

(RLNE5960233)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5910 oakmont dr have any available units?
5910 oakmont dr has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5910 oakmont dr have?
Some of 5910 oakmont dr's amenities include patio / balcony, dogs allowed, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5910 oakmont dr currently offering any rent specials?
5910 oakmont dr is not currently offering any rent specials.
Is 5910 oakmont dr pet-friendly?
Yes, 5910 oakmont dr is pet friendly.
Does 5910 oakmont dr offer parking?
No, 5910 oakmont dr does not offer parking.
Does 5910 oakmont dr have units with washers and dryers?
No, 5910 oakmont dr does not offer units with in unit laundry.
Does 5910 oakmont dr have a pool?
Yes, 5910 oakmont dr has a pool.
Does 5910 oakmont dr have accessible units?
No, 5910 oakmont dr does not have accessible units.
Does 5910 oakmont dr have units with dishwashers?
No, 5910 oakmont dr does not have units with dishwashers.
Does 5910 oakmont dr have units with air conditioning?
No, 5910 oakmont dr does not have units with air conditioning.
Interested in 5910 oakmont dr?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Banning Apartments with Parking

Apartments For Rent in Nearby Cities

Riverside, CARancho Cucamonga, CAOceanside, CACorona, CAOntario, CAEscondido, CA
Moreno Valley, CAVista, CAMission Viejo, CAChino Hills, CALake Forest, CAUpland, CA
Murrieta, CATemecula, CAChino, CAVictorville, CASan Bernardino, CARedlands, CA

Apartments Near Colleges

University of California-RiversideChaffey College
Saddleback CollegeUniversity of Redlands
Moreno Valley College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity