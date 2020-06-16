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Agoura Hills, CA
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30658 Lakefront Drive
Last updated May 29 2020 at 11:31 AM

30658 Lakefront Drive

30658 Lakefront Drive · (818) 326-4592
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Location

30658 Lakefront Drive, Agoura Hills, CA 91301
Lake Lindero

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,450

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3 Bed · 3 Bath · 1688 sqft

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Amenities

patio / balcony
pool
tennis court
hot tub
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
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FANTASTIC VIEW!
INCREDIBLE LAKE AND MOUNTAIN VIEW ** RARE TO FIND OPPORTUNITY TO ENJOY THE SOCAL SUNSET AND LAKEFRONT**
BEAUTIFUL AND LARGE HOUSE WITH 3 BEDROOMS AND 2.5 BATHROOMS ** LOCATED AT PRESTIGIOUS LAKE LINDERO ** 3 DECKS & LARGE ENTERTAINER'S PATIO OVERLOOKING SERENE LAKE ** OPEN FLOOR PLAN** LIGHT,BRIGHT AND SPACEY ** LARGE MASTER BEDROOM WITH PRIVATE BATHROOM AND MESMERIZING VIEW ***SHINY TILE AND LAMINATE FLOORS**LARGE LIVING ROOM OPENS TO FAMILY ROOM LEADING OUT TO DECKS ** GREAT KITCHEN WITH AMPLE CABINETS WITH GLASS DOORS ***BREAKFAST ROOM W/CRAFTSMAN STONE MANTLED FIREPLACE ** AWESOME SCHOOL DISTRICT ** ACCESS TO AMENITIES IN THIS EXCLUSIVE COMMUNITY ,INCLUDING GOLF COURSE,POOL,SPA AND TENNIS COURT..

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 30658 Lakefront Drive have any available units?
30658 Lakefront Drive has a unit available for $3,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 30658 Lakefront Drive have?
Some of 30658 Lakefront Drive's amenities include patio / balcony, pool, and tennis court. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 30658 Lakefront Drive currently offering any rent specials?
30658 Lakefront Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 30658 Lakefront Drive pet-friendly?
No, 30658 Lakefront Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Agoura Hills.
Does 30658 Lakefront Drive offer parking?
No, 30658 Lakefront Drive does not offer parking.
Does 30658 Lakefront Drive have units with washers and dryers?
No, 30658 Lakefront Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 30658 Lakefront Drive have a pool?
Yes, 30658 Lakefront Drive has a pool.
Does 30658 Lakefront Drive have accessible units?
No, 30658 Lakefront Drive does not have accessible units.
Does 30658 Lakefront Drive have units with dishwashers?
No, 30658 Lakefront Drive does not have units with dishwashers.
Does 30658 Lakefront Drive have units with air conditioning?
No, 30658 Lakefront Drive does not have units with air conditioning.
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