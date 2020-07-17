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Yavapai County, AZ
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305 Rim Shadows Drive
Last updated July 17 2020 at 10:50 AM

305 Rim Shadows Drive

305 Rim Shadows Drive · (928) 282-9533
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

305 Rim Shadows Drive, Yavapai County, AZ 86336

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

5 Bedrooms

Unit 305 Rim Shadows Drive · Avail. now

$9,995

5 Bed · 4.5 Bath · 8737 sqft

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Amenities

patio / balcony
dogs allowed
garage
gym
pool
pool table
Unit Amenities
fireplace
furnished
patio / balcony
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
fire pit
gym
parking
pool
pool table
bbq/grill
garage
hot tub
sauna
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(RLNE5891518)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 305 Rim Shadows Drive have any available units?
305 Rim Shadows Drive has a unit available for $9,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 305 Rim Shadows Drive have?
Some of 305 Rim Shadows Drive's amenities include patio / balcony, dogs allowed, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 305 Rim Shadows Drive currently offering any rent specials?
305 Rim Shadows Drive is not currently offering any rent specials.
Is 305 Rim Shadows Drive pet-friendly?
Yes, 305 Rim Shadows Drive is pet friendly.
Does 305 Rim Shadows Drive offer parking?
Yes, 305 Rim Shadows Drive offers parking.
Does 305 Rim Shadows Drive have units with washers and dryers?
No, 305 Rim Shadows Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 305 Rim Shadows Drive have a pool?
Yes, 305 Rim Shadows Drive has a pool.
Does 305 Rim Shadows Drive have accessible units?
No, 305 Rim Shadows Drive does not have accessible units.
Does 305 Rim Shadows Drive have units with dishwashers?
No, 305 Rim Shadows Drive does not have units with dishwashers.
Does 305 Rim Shadows Drive have units with air conditioning?
No, 305 Rim Shadows Drive does not have units with air conditioning.
Interested in 305 Rim Shadows Drive?
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