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740 S. CALLE DEL SOL
Last updated June 10 2020 at 7:28 AM

740 S. CALLE DEL SOL

740 South Calle Del Sol · (520) 327-8692
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Location

740 South Calle Del Sol, Tucson, AZ 85710
Halcyon Acres

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,075

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2 Bed · 2 Bath · 1231 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
carport
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
carport
parking
pool
**AVAILABLE JULY 2020** 1231 SF, A/C, WOOD LAMINATE FLOORING WITH CARPET IN BEDROOMS ONLY, LARGE LIVING ROOM, SEPARATE DINING AREA, CEILING FANS, ELECTRIC STOVE, SIDE x SIDE REFRIGERATOR, DISHWASHER, (TRASH COMPACTOR DOES NOT WORK), PANTRY, WASHER/DRYER INCLUDED IN KITCHEN, MASTER BEDROOM HAS SLIDER DOOR TO PATIO, WALK-IN CLOSET & BATH WITH DOUBLE SINKS AND WALK- IN SHOWER (NO TUB), SECOND BEDROOM CLOSET HAS BUILT IN ORGANIZER, LARGE COVERED PATIO WITH DIRECT ACCESS TO COMMUNITY POOL, WROUGHT IRON ON WINDOWS & DOORS, DOUBLE CARPORT, STORAGE CLOSET WITH SHELVING, TENANT PAYS ALL UTILITIES. CALL 520-327-8692 or 520-484-9078 TO SPEAK WITH AN AGENT. www.tucsonmanagement.com information deemed reliable but not guaranteed.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 740 S. CALLE DEL SOL have any available units?
740 S. CALLE DEL SOL has a unit available for $1,075 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Tucson, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tucson Rent Report.
What amenities does 740 S. CALLE DEL SOL have?
Some of 740 S. CALLE DEL SOL's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 740 S. CALLE DEL SOL currently offering any rent specials?
740 S. CALLE DEL SOL isn't currently offering any rent specials.
Is 740 S. CALLE DEL SOL pet-friendly?
No, 740 S. CALLE DEL SOL is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tucson.
Does 740 S. CALLE DEL SOL offer parking?
Yes, 740 S. CALLE DEL SOL does offer parking.
Does 740 S. CALLE DEL SOL have units with washers and dryers?
Yes, 740 S. CALLE DEL SOL offers units with in unit laundry.
Does 740 S. CALLE DEL SOL have a pool?
Yes, 740 S. CALLE DEL SOL has a pool.
Does 740 S. CALLE DEL SOL have accessible units?
No, 740 S. CALLE DEL SOL does not have accessible units.
Does 740 S. CALLE DEL SOL have units with dishwashers?
Yes, 740 S. CALLE DEL SOL has units with dishwashers.
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