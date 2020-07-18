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Tucson, AZ
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2531 N Sparkman Blvd
Last updated July 15 2020 at 7:30 AM

2531 N Sparkman Blvd

2531 North Sparkman Boulevard · No Longer Available
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Location

2531 North Sparkman Boulevard, Tucson, AZ 85716
Doolen-Fruitvale

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
courtyard
**AVAILABLE AUGUST 2020** COMPLETELY REMODELED - SOUTH OF GLENN & WEST OF DODGE, 3 BEDROOM, 2 BATH HOUSE, 1392 SF, A/C, CERAMIC TILE FLOORS WITH CARPET IN BEDROOMS, BLACK APPLIANCES - GAS STOVE, REFRIGERATOR, DISHWASHER, MICROWAVE. LARGE LIVING ROOM, SEPARATE DINING ROOM, PANTRY CLOSET IN DINING ROOM. MASTER BATH HAS DOUBLE SINKS & TUB/SHOWER. HALL BATH HAS A SHOWER (NO TUB). WASHER/DRYER INCLUDED. COVERED FRONT PORCH, COURTYARD AREA OUTSIDE KITCHEN, LARGE FENCED BACKYARD WITH BUILT IN SEATING & HANGING LIGHTS. TENANT PAYS ALL UTILITIES. CALL 520-327-8692 OR 520-484-9078 TO SPEAK TO AN AGENT. www.tucsonmanagement.com ** information deemed reliable but not guaranteed.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2531 N Sparkman Blvd have any available units?
2531 N Sparkman Blvd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tucson, AZ.
How much is rent in Tucson, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tucson Rent Report.
What amenities does 2531 N Sparkman Blvd have?
Some of 2531 N Sparkman Blvd's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2531 N Sparkman Blvd currently offering any rent specials?
2531 N Sparkman Blvd is not currently offering any rent specials.
Is 2531 N Sparkman Blvd pet-friendly?
Yes, 2531 N Sparkman Blvd is pet friendly.
Does 2531 N Sparkman Blvd offer parking?
No, 2531 N Sparkman Blvd does not offer parking.
Does 2531 N Sparkman Blvd have units with washers and dryers?
Yes, 2531 N Sparkman Blvd offers units with in unit laundry.
Does 2531 N Sparkman Blvd have a pool?
No, 2531 N Sparkman Blvd does not have a pool.
Does 2531 N Sparkman Blvd have accessible units?
No, 2531 N Sparkman Blvd does not have accessible units.
Does 2531 N Sparkman Blvd have units with dishwashers?
Yes, 2531 N Sparkman Blvd has units with dishwashers.
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