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Sun City, AZ
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12407 N CANTATA Court
Last updated March 20 2020 at 4:28 AM

12407 N CANTATA Court

12407 North Cantata Court · No Longer Available
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Location

12407 North Cantata Court, Sun City, AZ 85351
Sun City

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
gym
pool table
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
gym
pool table
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12407 N CANTATA Court have any available units?
12407 N CANTATA Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun City, AZ.
What amenities does 12407 N CANTATA Court have?
Some of 12407 N CANTATA Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12407 N CANTATA Court currently offering any rent specials?
12407 N CANTATA Court is not currently offering any rent specials.
Is 12407 N CANTATA Court pet-friendly?
Yes, 12407 N CANTATA Court is pet friendly.
Does 12407 N CANTATA Court offer parking?
No, 12407 N CANTATA Court does not offer parking.
Does 12407 N CANTATA Court have units with washers and dryers?
No, 12407 N CANTATA Court does not offer units with in unit laundry.
Does 12407 N CANTATA Court have a pool?
No, 12407 N CANTATA Court does not have a pool.
Does 12407 N CANTATA Court have accessible units?
No, 12407 N CANTATA Court does not have accessible units.
Does 12407 N CANTATA Court have units with dishwashers?
Yes, 12407 N CANTATA Court has units with dishwashers.
Does 12407 N CANTATA Court have units with air conditioning?
No, 12407 N CANTATA Court does not have units with air conditioning.
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