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Sun City West, AZ
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20631 N 142ND Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

20631 N 142ND Avenue

20631 North 142nd Avenue · No Longer Available
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Location

20631 North 142nd Avenue, Sun City West, AZ 85375
Sun City West

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
THIS IS ADULT COMMUNITY, 55+. THIS CAPISTRANO MODEL IS LOCATED ON LARGE CORNER LOT, WITH LARGE CIRCULAR ENCLOSED EAR YARD PATIO WHICH IS UPDATED WITH INDOOR-OUTDOOR CARPETING,OVERLOOKING REAR YARD WITH PALM AND CITRUS TREES.HOUSE HAS VAUTED CEILINGS, PLANTATION SCHUTTERS THROUGHOUT, UPDATE TILE AND WOOD FLOORING. BRIGHT AND CHEERY KITCHEN WITH BREAKFEST NOOK AND UP DATED COUNTERS TOPS. UPDATED STOVE, MICROWAVE AND DISHWASHER. HOBBY ROOM OFF KITCHEN. NICE AZ ROOM THAT OVERLOOKS THE REAR PATIO AND YARD. GREAT VIEW. UPDATED VANITY AND COUNTER TOPS IN MBA WITH TWO SINKS. 2ND BATH HAS UPDATED COUNTER TOPS AND JETTED WALK IN TUB. UPDATED ROOF. HOT WATER HEATER REPLACED AND HOUSE PAINTED. COME SEE AND RENT OUT. AVAILABLE NOW AT GREAT PRICE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20631 N 142ND Avenue have any available units?
20631 N 142ND Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun City West, AZ.
What amenities does 20631 N 142ND Avenue have?
Some of 20631 N 142ND Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20631 N 142ND Avenue currently offering any rent specials?
20631 N 142ND Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 20631 N 142ND Avenue pet-friendly?
No, 20631 N 142ND Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sun City West.
Does 20631 N 142ND Avenue offer parking?
No, 20631 N 142ND Avenue does not offer parking.
Does 20631 N 142ND Avenue have units with washers and dryers?
No, 20631 N 142ND Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 20631 N 142ND Avenue have a pool?
No, 20631 N 142ND Avenue does not have a pool.
Does 20631 N 142ND Avenue have accessible units?
No, 20631 N 142ND Avenue does not have accessible units.
Does 20631 N 142ND Avenue have units with dishwashers?
Yes, 20631 N 142ND Avenue has units with dishwashers.
Does 20631 N 142ND Avenue have units with air conditioning?
No, 20631 N 142ND Avenue does not have units with air conditioning.
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