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Queen Creek, AZ
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22803 S 212TH Street
Last updated May 11 2019 at 10:24 AM

22803 S 212TH Street

22803 South 212th Street · No Longer Available
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Location

22803 South 212th Street, Queen Creek, AZ 85142
The Villages at Queen Creek

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22803 S 212TH Street have any available units?
22803 S 212TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queen Creek, AZ.
What amenities does 22803 S 212TH Street have?
Some of 22803 S 212TH Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22803 S 212TH Street currently offering any rent specials?
22803 S 212TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 22803 S 212TH Street pet-friendly?
No, 22803 S 212TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queen Creek.
Does 22803 S 212TH Street offer parking?
Yes, 22803 S 212TH Street offers parking.
Does 22803 S 212TH Street have units with washers and dryers?
No, 22803 S 212TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 22803 S 212TH Street have a pool?
Yes, 22803 S 212TH Street has a pool.
Does 22803 S 212TH Street have accessible units?
No, 22803 S 212TH Street does not have accessible units.
Does 22803 S 212TH Street have units with dishwashers?
Yes, 22803 S 212TH Street has units with dishwashers.
Does 22803 S 212TH Street have units with air conditioning?
Yes, 22803 S 212TH Street has units with air conditioning.
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