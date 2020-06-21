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Queen Creek, AZ
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19721 E EMPEROR Boulevard
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

19721 E EMPEROR Boulevard

19721 E Emperor Blvd · No Longer Available
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Location

19721 E Emperor Blvd, Queen Creek, AZ 85142
Emperor Estates

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19721 E EMPEROR Boulevard have any available units?
19721 E EMPEROR Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queen Creek, AZ.
What amenities does 19721 E EMPEROR Boulevard have?
Some of 19721 E EMPEROR Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19721 E EMPEROR Boulevard currently offering any rent specials?
19721 E EMPEROR Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 19721 E EMPEROR Boulevard pet-friendly?
No, 19721 E EMPEROR Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queen Creek.
Does 19721 E EMPEROR Boulevard offer parking?
Yes, 19721 E EMPEROR Boulevard offers parking.
Does 19721 E EMPEROR Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 19721 E EMPEROR Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 19721 E EMPEROR Boulevard have a pool?
No, 19721 E EMPEROR Boulevard does not have a pool.
Does 19721 E EMPEROR Boulevard have accessible units?
No, 19721 E EMPEROR Boulevard does not have accessible units.
Does 19721 E EMPEROR Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 19721 E EMPEROR Boulevard has units with dishwashers.
Does 19721 E EMPEROR Boulevard have units with air conditioning?
Yes, 19721 E EMPEROR Boulevard has units with air conditioning.
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