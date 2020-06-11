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Paradise Valley, AZ
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5116 E BERNEIL Drive
Last updated June 11 2020 at 3:30 AM

5116 E BERNEIL Drive

5116 East Berneil Drive · (602) 526-5200
COVID-19 Update
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Location

5116 East Berneil Drive, Paradise Valley, AZ 85253
Tatum Garden Estates

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,950

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 3602 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
bbq/grill
garage
tennis court
AWESOME STATELY HOME SITUATED ON ACRE+ LOT IN THE HEART OF PARADISE VALLEY-CLOSE TO GREAT SHOPPING & RESTAURANTS*REMODELED 2018 INTERIOR-ALL NEWER TILE FLOORING, FRESH INTERIOR PAINT, LIGHT FIXTURES & GRANITE BATHROOM COUNTER TOPS!*WOOD FLOORING IN THE LIVING ROOM, DINING ROOM & MASTER BEDROOM*WOOD SHUTTERS & BLINDS THROUGH OUT*STAINLESS STEEL APPLIANCES*3 BEDROOMS ON 1ST FLOOR MASTER HAS WALK-IN CLOSET & ADDITIONAL CLOSET. THE LARGE GUEST BEDROOMS SHARE A JACK & JILL BATH*SECOND STORY HAS ADDITIONAL LOFT LIKE FAMILY ROOM ALONG WITH AN ENORMOUS GAME ROOM/OFFICE*EXTRA ROOM OFF THE KITCHEN-WOULD MAKE A GREAT OFFICE OR STORAGE ROOM*HUGE COVERED PATIO PLUS EXTENDED PATIOS, ALONG WITH 2 GAZEBOS MAKE FOR HUGE ENTERTAINING OPTIONS , LARGE GRASS AREA & TENNIS COURT*LOCATED IN THE 3 ''C'' SCHOOLS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5116 E BERNEIL Drive have any available units?
5116 E BERNEIL Drive has a unit available for $3,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5116 E BERNEIL Drive have?
Some of 5116 E BERNEIL Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5116 E BERNEIL Drive currently offering any rent specials?
5116 E BERNEIL Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 5116 E BERNEIL Drive pet-friendly?
No, 5116 E BERNEIL Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Paradise Valley.
Does 5116 E BERNEIL Drive offer parking?
Yes, 5116 E BERNEIL Drive does offer parking.
Does 5116 E BERNEIL Drive have units with washers and dryers?
No, 5116 E BERNEIL Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5116 E BERNEIL Drive have a pool?
No, 5116 E BERNEIL Drive does not have a pool.
Does 5116 E BERNEIL Drive have accessible units?
No, 5116 E BERNEIL Drive does not have accessible units.
Does 5116 E BERNEIL Drive have units with dishwashers?
Yes, 5116 E BERNEIL Drive has units with dishwashers.
Does 5116 E BERNEIL Drive have units with air conditioning?
No, 5116 E BERNEIL Drive does not have units with air conditioning.
Have a question for 5116 E BERNEIL Drive?
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