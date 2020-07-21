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6438 E BUTTE Street
Last updated March 3 2020 at 1:17 AM

6438 E BUTTE Street

6438 East Butte Street · No Longer Available
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Location

6438 East Butte Street, Maricopa County, AZ 85205

Amenities

patio / balcony
pool
air conditioning
fireplace
oven
refrigerator
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6438 E BUTTE Street have any available units?
6438 E BUTTE Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Maricopa County, AZ.
What amenities does 6438 E BUTTE Street have?
Some of 6438 E BUTTE Street's amenities include patio / balcony, pool, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6438 E BUTTE Street currently offering any rent specials?
6438 E BUTTE Street is not currently offering any rent specials.
Is 6438 E BUTTE Street pet-friendly?
No, 6438 E BUTTE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Maricopa County.
Does 6438 E BUTTE Street offer parking?
No, 6438 E BUTTE Street does not offer parking.
Does 6438 E BUTTE Street have units with washers and dryers?
No, 6438 E BUTTE Street does not offer units with in unit laundry.
Does 6438 E BUTTE Street have a pool?
Yes, 6438 E BUTTE Street has a pool.
Does 6438 E BUTTE Street have accessible units?
No, 6438 E BUTTE Street does not have accessible units.
Does 6438 E BUTTE Street have units with dishwashers?
No, 6438 E BUTTE Street does not have units with dishwashers.
Does 6438 E BUTTE Street have units with air conditioning?
Yes, 6438 E BUTTE Street has units with air conditioning.
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