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17996 E SILVER SAGE Lane
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

17996 E SILVER SAGE Lane

17996 East Silver Sage Lane · (602) 315-8749
COVID-19 Update
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Location

17996 East Silver Sage Lane, Maricopa County, AZ 85263

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$5,100

2 Bed · 2 Bath · 1948 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17996 E SILVER SAGE Lane have any available units?
17996 E SILVER SAGE Lane has a unit available for $5,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 17996 E SILVER SAGE Lane have?
Some of 17996 E SILVER SAGE Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17996 E SILVER SAGE Lane currently offering any rent specials?
17996 E SILVER SAGE Lane is not currently offering any rent specials.
Is 17996 E SILVER SAGE Lane pet-friendly?
Yes, 17996 E SILVER SAGE Lane is pet friendly.
Does 17996 E SILVER SAGE Lane offer parking?
Yes, 17996 E SILVER SAGE Lane offers parking.
Does 17996 E SILVER SAGE Lane have units with washers and dryers?
No, 17996 E SILVER SAGE Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 17996 E SILVER SAGE Lane have a pool?
Yes, 17996 E SILVER SAGE Lane has a pool.
Does 17996 E SILVER SAGE Lane have accessible units?
No, 17996 E SILVER SAGE Lane does not have accessible units.
Does 17996 E SILVER SAGE Lane have units with dishwashers?
Yes, 17996 E SILVER SAGE Lane has units with dishwashers.
Does 17996 E SILVER SAGE Lane have units with air conditioning?
No, 17996 E SILVER SAGE Lane does not have units with air conditioning.
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