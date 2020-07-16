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12923 W. Marlette Ave
Last updated February 26 2020 at 12:35 PM

12923 W. Marlette Ave

12923 West Marlette Avenue · No Longer Available
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Location

12923 West Marlette Avenue, Maricopa County, AZ 85340

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
bbq/grill
garage
hot tub
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No Pets Allowed

(RLNE5518017)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12923 W. Marlette Ave have any available units?
12923 W. Marlette Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Maricopa County, AZ.
What amenities does 12923 W. Marlette Ave have?
Some of 12923 W. Marlette Ave's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12923 W. Marlette Ave currently offering any rent specials?
12923 W. Marlette Ave is not currently offering any rent specials.
Is 12923 W. Marlette Ave pet-friendly?
No, 12923 W. Marlette Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Maricopa County.
Does 12923 W. Marlette Ave offer parking?
Yes, 12923 W. Marlette Ave offers parking.
Does 12923 W. Marlette Ave have units with washers and dryers?
No, 12923 W. Marlette Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 12923 W. Marlette Ave have a pool?
No, 12923 W. Marlette Ave does not have a pool.
Does 12923 W. Marlette Ave have accessible units?
No, 12923 W. Marlette Ave does not have accessible units.
Does 12923 W. Marlette Ave have units with dishwashers?
Yes, 12923 W. Marlette Ave has units with dishwashers.
Does 12923 W. Marlette Ave have units with air conditioning?
No, 12923 W. Marlette Ave does not have units with air conditioning.
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