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El Mirage, AZ
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14836 N 124TH Lane
Last updated June 19 2020 at 7:05 AM

14836 N 124TH Lane

14836 North 124th Lane · (602) 315-8749
COVID-19 Update
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Location

14836 North 124th Lane, El Mirage, AZ 85335
Rancho el Mirage

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,750

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4 Bed · 3 Bath · 2178 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14836 N 124TH Lane have any available units?
14836 N 124TH Lane has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in El Mirage, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly El Mirage Rent Report.
What amenities does 14836 N 124TH Lane have?
Some of 14836 N 124TH Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14836 N 124TH Lane currently offering any rent specials?
14836 N 124TH Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 14836 N 124TH Lane pet-friendly?
Yes, 14836 N 124TH Lane is pet friendly.
Does 14836 N 124TH Lane offer parking?
Yes, 14836 N 124TH Lane does offer parking.
Does 14836 N 124TH Lane have units with washers and dryers?
No, 14836 N 124TH Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 14836 N 124TH Lane have a pool?
Yes, 14836 N 124TH Lane has a pool.
Does 14836 N 124TH Lane have accessible units?
No, 14836 N 124TH Lane does not have accessible units.
Does 14836 N 124TH Lane have units with dishwashers?
Yes, 14836 N 124TH Lane has units with dishwashers.
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