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El Mirage, AZ
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12345 W. Scotts Dr hw
Last updated June 3 2020 at 10:34 AM

12345 W. Scotts Dr hw

12345 West Scotts Drive · No Longer Available
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Location

12345 West Scotts Drive, El Mirage, AZ 85335
Buenavida

Amenities

w/d hookup
dishwasher
pet friendly
garage
carpet
range
Unit Amenities
carpet
dishwasher
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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(RLNE5779749)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12345 W. Scotts Dr hw have any available units?
12345 W. Scotts Dr hw doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in El Mirage, AZ.
How much is rent in El Mirage, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly El Mirage Rent Report.
What amenities does 12345 W. Scotts Dr hw have?
Some of 12345 W. Scotts Dr hw's amenities include w/d hookup, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12345 W. Scotts Dr hw currently offering any rent specials?
12345 W. Scotts Dr hw is not currently offering any rent specials.
Is 12345 W. Scotts Dr hw pet-friendly?
Yes, 12345 W. Scotts Dr hw is pet friendly.
Does 12345 W. Scotts Dr hw offer parking?
Yes, 12345 W. Scotts Dr hw offers parking.
Does 12345 W. Scotts Dr hw have units with washers and dryers?
No, 12345 W. Scotts Dr hw does not offer units with in unit laundry.
Does 12345 W. Scotts Dr hw have a pool?
No, 12345 W. Scotts Dr hw does not have a pool.
Does 12345 W. Scotts Dr hw have accessible units?
No, 12345 W. Scotts Dr hw does not have accessible units.
Does 12345 W. Scotts Dr hw have units with dishwashers?
Yes, 12345 W. Scotts Dr hw has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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