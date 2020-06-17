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Carefree, AZ
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5679 E PERDIDO Drive
Last updated June 17 2020 at 5:30 AM

5679 E PERDIDO Drive

5679 East Perdido Drive · No Longer Available
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Location

5679 East Perdido Drive, Carefree, AZ 85331

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
courtyard
parking
pool
garage
MOVE-IN READY FOR YOU! LOTS OF SPACE TO GIVE YOU THAT OPEN AND PRIVATE COUNTRY FEEL, BUT STILL CLOSE ENOUGH FOR A SHORT DRIVE TO SHOPS, RESTAURANTS AND SUBURBAN LIVING. THIS LOVELY RESIDENCE HAS A MAIN HOUSE THAT CONSISTS OF 5 BEDROOMS, 3 BATHROOMS AND AN OFFICE, PLUS A GUEST CASITA WITH BATH LOCATED ABOVE THE GARAGE. HOME IS ALL TILE FLOORING THROUGHOUT THE MAIN AREAS OF THE HOME FOR EASY CARE AND MAINTENANCE. LOTS OF WINDOWS FOR PLENTY OF NATURAL SUNLIGHT. LIVING ROOM AND FORMAL DINING AREAS WITH VAULTED CEILINGS. SPACIOUS GREAT ROOM WITH FIREPLACE AND DOUBLE SLIDING DOOR EXITS OUT TO THE BACK PATIO AREA. AN OPEN U-SHAPED KITCHEN AREA WITH PLENTY OF CABINET SPACE, EAT-UP BAR AREA AND A BUILT-IN DESK. CENTER ISLAND WITH PREP SINK, GAS COOKTOP, DOUBLE-WALL OVENS, WALK-IN PANTRY. LARGE MASTER BEDROOM WITH WOOD SHUTTERS, SEPARATE EXIT TO THE OUTSIDE. MASTER BATH WITH SEPARATE HIS AND HER SINK VANITIES, LARGE SOAKING TUB, SEAMLESS SHOWER, PRIVATE TOILET ROOM, WALK-IN CLOSET WITH BUILT-INS. OFFICE AREA CAN BE USED AS AN ADDITIONAL OVERNIGHT GUEST ROOM AS IT HAS ITS OWN PRIVATE BATH AND EXIT TO THE OUTSIDE AREA. EXTENDED COVERED PATIO AREA PROVIDING GREAT SHADE IN THE SUMMER. LARGE BACK YARD WITH NICE VIEWS OF THE BLACK MOUNTAINS IN THE NEAR DISTANCE. BOTH BACK AND FRONT YARDS ARE LANDSCAPED WITH NATURAL DESERT TO BLEND IN WITH SEVERAL BEAUTIFUL CACTI. PRIVATE POOL LOCATED IN THE COURTYARD BETWEEN THE MAIN HOUSE AND THE GUEST CASITA/GARAGE AREA. PRIVATE ENTRANCE UP TO THE GUEST CASITA MAKES A PERFECT LIVING ARRANGEMENT FOR THOSE LONG-TERM GUESTS, OR YOUR COLLEGE-AGE CHILD. A FULL-SIZE KITCHEN WITH EAT-IN KITCHEN AREA, OPEN LIVING AREA AND FULL BATH LOCATED IN THE CASITA. 2-CAR GARAGE WITH PLENTY OF DRIVEWAY SLAB SPACE THAT CAN BE USED FOR EXTRA PARKING. POOL MAINTENANCE AND LANDSCAPING INCLUDED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5679 E PERDIDO Drive have any available units?
5679 E PERDIDO Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Carefree, AZ.
What amenities does 5679 E PERDIDO Drive have?
Some of 5679 E PERDIDO Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5679 E PERDIDO Drive currently offering any rent specials?
5679 E PERDIDO Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 5679 E PERDIDO Drive pet-friendly?
No, 5679 E PERDIDO Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Carefree.
Does 5679 E PERDIDO Drive offer parking?
Yes, 5679 E PERDIDO Drive does offer parking.
Does 5679 E PERDIDO Drive have units with washers and dryers?
No, 5679 E PERDIDO Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5679 E PERDIDO Drive have a pool?
Yes, 5679 E PERDIDO Drive has a pool.
Does 5679 E PERDIDO Drive have accessible units?
No, 5679 E PERDIDO Drive does not have accessible units.
Does 5679 E PERDIDO Drive have units with dishwashers?
Yes, 5679 E PERDIDO Drive has units with dishwashers.
Does 5679 E PERDIDO Drive have units with air conditioning?
No, 5679 E PERDIDO Drive does not have units with air conditioning.
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