All apartments in Buckeye
Find more places like 3336 N Park St.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Buckeye, AZ
/
3336 N Park St
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3336 N Park St

3336 North Park Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Buckeye
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

3336 North Park Street, Buckeye, AZ 85396
Verrado

Amenities

patio / balcony
granite counters
walk in closets
pool
coffee bar
fire pit
Unit Amenities
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
coffee bar
fire pit
pool
bbq/grill
SITUATED ON THE 5TH HOLE OF THE VERRADO GOLF CLUB FOUNDER'S COURSE,THIS CORNER LOT-SEMI CUSTOM CACHET HOME IS ONE YOU WON'T WANT TO MISS! BEAUTIFUL GREAT ROOM OFFERS A CUSTOM MEDIA WALL, SURROUND SOUND W/ IN CEILING SPEAKERS & A
STACKED STONED FIREPLACE. DINE-IN KITCHEN W/ GRANITE COUNTERTOPS, TRAVERTINE BACKSPLASH, DOUBLE OVENS, GAS COOKTOP, SS APPLIANCES, ISLAND, NOOK,PANTRY & COFFEE BAR AREA.MASTER BDRM W/ A RETREAT & A PRIVATE ENTRY TO THE BACKYARD. LUXURIOUS MASTER BATH W/ DUAL SINKS, WALK-IN DUAL SHOWER, SEPARATE JETTED TUB & WALK IN CLOSET.ENTERTAIN GUESTS IN THIS IMPRESSIVE BACKYARD W/ A SPARKLING POOL, FIRE PIT, SPORT COURT & PATIO AREA. OUTDOOR KITCHEN ISLAND W/ BBQ GRILL,SINK & FRIDGE. ENJOY THE AZ SUNSETS & WHITE TANK MOUNTAIN VIEWS IN THIS AMAZING BACKYARD! SEE THIS HOME TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3336 N Park St have any available units?
3336 N Park St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckeye, AZ.
How much is rent in Buckeye, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Buckeye Rent Report.
What amenities does 3336 N Park St have?
Some of 3336 N Park St's amenities include patio / balcony, granite counters, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3336 N Park St currently offering any rent specials?
3336 N Park St is not currently offering any rent specials.
Is 3336 N Park St pet-friendly?
No, 3336 N Park St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buckeye.
Does 3336 N Park St offer parking?
No, 3336 N Park St does not offer parking.
Does 3336 N Park St have units with washers and dryers?
No, 3336 N Park St does not offer units with in unit laundry.
Does 3336 N Park St have a pool?
Yes, 3336 N Park St has a pool.
Does 3336 N Park St have accessible units?
No, 3336 N Park St does not have accessible units.
Does 3336 N Park St have units with dishwashers?
No, 3336 N Park St does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
How Much Should I Spend on Rent?
College Apartment Checklist: Everything You Need
Should You Cosign an Apartment Lease?
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Buckeye 2 BedroomsBuckeye Apartments with Hardwood Floors
Buckeye Apartments with PoolBuckeye Apartments with Washer-Dryer
Buckeye Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZPrescott Valley, AZFountain Hills, AZSun City, AZAnthem, AZTolleson, AZ
Litchfield Park, AZCarefree, AZSun City West, AZEl Mirage, AZParadise Valley, AZNew River, AZCave Creek, AZMaricopa, AZSun Lakes, AZ

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Yavapai College