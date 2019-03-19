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Buckeye, AZ
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2854 N Claire Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2854 N Claire Drive

2854 North Claire Drive · No Longer Available
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Location

2854 North Claire Drive, Buckeye, AZ 85396
Verrado

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2854 N Claire Drive have any available units?
2854 N Claire Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckeye, AZ.
How much is rent in Buckeye, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Buckeye Rent Report.
What amenities does 2854 N Claire Drive have?
Some of 2854 N Claire Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2854 N Claire Drive currently offering any rent specials?
2854 N Claire Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2854 N Claire Drive pet-friendly?
Yes, 2854 N Claire Drive is pet friendly.
Does 2854 N Claire Drive offer parking?
No, 2854 N Claire Drive does not offer parking.
Does 2854 N Claire Drive have units with washers and dryers?
No, 2854 N Claire Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2854 N Claire Drive have a pool?
No, 2854 N Claire Drive does not have a pool.
Does 2854 N Claire Drive have accessible units?
No, 2854 N Claire Drive does not have accessible units.
Does 2854 N Claire Drive have units with dishwashers?
Yes, 2854 N Claire Drive has units with dishwashers.
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