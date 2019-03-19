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20618 N 262ND Avenue.
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Buckeye, AZ
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20618 N 262ND Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

20618 N 262ND Avenue

20618 N 262nd Ave · No Longer Available
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Location

20618 N 262nd Ave, Buckeye, AZ 85396
Festival Foothills

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
EXTREMELY WELL MAINTAINED HOME IN DESIRABLE COMMUNITY OF FESTIVAL FOOTHILLS. NEUTRAL PAINT! HOUSE HAS SPLIT FLOOR-PLAN...2 LARGE BEDROOMS & 2 FULL BATHROOMS. NICE OFFICE/DEN JUST OFF ENTRY. BEAUTIFULLY LANDSCAPED WITH EASY CARE DESERT PLANTS. GREAT ROOM WITH RECESSED AREA FOR ENTERTAINMENT EQUIPMENT. MODERN KITCHEN WITH NEWER APPLIANCES INCLUDING GAS RANGE, MICROWAVE, DISHWASHER & REFRIGERATOR AND PANTRY. COVERED PATIO IN BACK. 2 CAR GARAGE WITH BUILT-IN STORAGE CABINETS.. ALL NEUTRAL COLORS...THERE IS A $100. NON-REFUNDABLE ADMINISTRATIVE FEE DUE WITH 1ST MONTHS RENT & $200 OF CLEANING DEPOSIT IS NON-REFUNDABLE. IMMACULATE INSIDE AND OUT! GREAT COMMUNITY WITH GRADE SCHOOL, PARKS, & RIDING PATHS. OWNER PREFERS NO PETS. NO SMOKING!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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Frequently Asked Questions

Does 20618 N 262ND Avenue have any available units?
20618 N 262ND Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckeye, AZ.
How much is rent in Buckeye, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Buckeye Rent Report.
What amenities does 20618 N 262ND Avenue have?
Some of 20618 N 262ND Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20618 N 262ND Avenue currently offering any rent specials?
20618 N 262ND Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 20618 N 262ND Avenue pet-friendly?
No, 20618 N 262ND Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buckeye.
Does 20618 N 262ND Avenue offer parking?
Yes, 20618 N 262ND Avenue offers parking.
Does 20618 N 262ND Avenue have units with washers and dryers?
No, 20618 N 262ND Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 20618 N 262ND Avenue have a pool?
No, 20618 N 262ND Avenue does not have a pool.
Does 20618 N 262ND Avenue have accessible units?
No, 20618 N 262ND Avenue does not have accessible units.
Does 20618 N 262ND Avenue have units with dishwashers?
Yes, 20618 N 262ND Avenue has units with dishwashers.

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