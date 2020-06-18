All apartments in Mobile
Find more places like 6500 Audubon Sq N.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Mobile, AL
/
6500 Audubon Sq N
Last updated June 18 2020 at 7:29 AM

6500 Audubon Sq N

6500 Audubon Square North · (251) 445-0119
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Mobile
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all
1 Bedrooms
See all

Location

6500 Audubon Square North, Mobile, AL 36695
Milkhouse

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,000

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath · 2546 sqft

Report This Listing

Amenities

granite counters
garage
fireplace
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
granite counters
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
THIS IS ONE OF THE FINEST RENTALS HOMES YOU WILL FIND. LOADED WITH TONS OF AMENITIES. 18 +/- CEILINGS IN THE FAMILY ROOM WITH A COZY FIREPLACE AND HUGE WIDOWS TO KEEP IT OPEN AND BRIGHT, 9 FT THROUGHOUT THE REST OF THE HOME. GRANITE COUNTER TOPS IN THE KITCHEN (REFRIGERATOR TO STAY), BREAKFAST ROOM PLUS A EAT-AT BAR. FORMAL DINING ROOM WITH BEAUTIFUL OVAL SHAPED WINDOWS, EXQUISITE LUXURY MASTER BATHROOM WITH A CORNER TUB AND SEPARATE SHOWER, UPSTAIRS FEATURES 3 BEDROOMS AND 2 BATHS. PRIVACY FENCED BACK YARD AND A 2 CAR GARAGE. **PETS ARE NEGOTIABLE.** CANNOT BE SHOWN UNTIL MARCH 15, 2016>b>

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6500 Audubon Sq N have any available units?
6500 Audubon Sq N has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Mobile, AL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mobile Rent Report.
What amenities does 6500 Audubon Sq N have?
Some of 6500 Audubon Sq N's amenities include granite counters, garage, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6500 Audubon Sq N currently offering any rent specials?
6500 Audubon Sq N isn't currently offering any rent specials.
Is 6500 Audubon Sq N pet-friendly?
No, 6500 Audubon Sq N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mobile.
Does 6500 Audubon Sq N offer parking?
Yes, 6500 Audubon Sq N does offer parking.
Does 6500 Audubon Sq N have units with washers and dryers?
No, 6500 Audubon Sq N does not offer units with in unit laundry.
Does 6500 Audubon Sq N have a pool?
No, 6500 Audubon Sq N does not have a pool.
Does 6500 Audubon Sq N have accessible units?
No, 6500 Audubon Sq N does not have accessible units.
Does 6500 Audubon Sq N have units with dishwashers?
No, 6500 Audubon Sq N does not have units with dishwashers.
Have a question for 6500 Audubon Sq N?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Lakeview at Cottage Hill
6650 Cottage Hill Rd
Mobile, AL 36695
Midtown Oaks Townhomes
2500 Dauphinwood Dr
Mobile, AL 36606
Southern Oaks
833 S University Blvd
Mobile, AL 36609
Charleston Apartment Homes
2889 Sollie Rd
Mobile, AL 36695
Ashford Place
6075 Grelot Rd
Mobile, AL 36609
Summer Tree
608 Azalea Rd
Mobile, AL 36609
Woodland Square
250 Sage Avenue
Mobile, AL 36606
Meridian at the Port
300 North Water Street
Mobile, AL 36602

Similar Pages

Mobile 1 BedroomsMobile 2 Bedrooms
Mobile Apartments with PoolMobile Dog Friendly Apartments
Mobile Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Biloxi, MSPensacola, FLDaphne, ALPascagoula, MSFerry Pass, FLFairhope, ALFoley, AL
Gulf Shores, ALEnsley, FLSpanish Fort, ALGautier, MSSaraland, ALGulf Hills, MSBellview, FL
D'Iberville, MSWarrington, FLBrent, FLTillmans Corner, ALMoss Point, MSSt. Martin, MS

Nearby Neighborhoods

BerkleighJackson Heights
Westhill

Apartments Near Colleges

Bishop State Community CollegeUniversity of South Alabama
Spring Hill CollegeThe University of West Florida
Pensacola State College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity