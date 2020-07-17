5807 Starwood Ct. Available 08/03/20 LARGE 3 BEDROOM 2 BATHROOM NORTH SIDE TOWNHOUSE - 3 BEDROOM 2 BATHROOM OPEN KITCHEN WITH ALL APPLIANCES WASHER/DRYER INCLUDED 2 CAR ATTACHED GARAGE FENCED BACKYARD GAS FIREPLACE CENTERAL AIR CONDITIONING PARTIALLY FINISHED BASEMENT PET FRIENDLY ON A CASE BY CASE BASIS WITH AN ADDITIONAL $50/MO. AND A $200 NON REFUNDABLE PET DEPOSIT NO SMOKING TENANTS RESPONSIBLE FOR LAWN CARE AND SNOW REMOVAL TENANTS RESPONSIBLE FOR ALL UTILTIES TENANTS REQUIRED TO CARRY RENTERS INSURANCE THIS PROPERTY DOES NOT ACCEPT SECTION 8
(RLNE2418907)
Nitty Gritty
Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)