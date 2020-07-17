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5807 Starwood Ct.
Last updated July 17 2020 at 10:49 AM

5807 Starwood Ct.

5807 Starwood Court · (307) 631-1028
COVID-19 Update
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Location

5807 Starwood Court, Cheyenne, WY 82009

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 5807 Starwood Ct. · Avail. Aug 3

$1,350

3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
garage
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
in unit laundry
Property Amenities
accepts section 8
parking
garage
5807 Starwood Ct. Available 08/03/20 LARGE 3 BEDROOM 2 BATHROOM NORTH SIDE TOWNHOUSE - 3 BEDROOM
2 BATHROOM
OPEN KITCHEN WITH ALL APPLIANCES
WASHER/DRYER INCLUDED
2 CAR ATTACHED GARAGE
FENCED BACKYARD
GAS FIREPLACE
CENTERAL AIR CONDITIONING
PARTIALLY FINISHED BASEMENT
PET FRIENDLY ON A CASE BY CASE BASIS WITH AN ADDITIONAL $50/MO. AND A $200 NON REFUNDABLE PET DEPOSIT
NO SMOKING
TENANTS RESPONSIBLE FOR LAWN CARE AND SNOW REMOVAL
TENANTS RESPONSIBLE FOR ALL UTILTIES
TENANTS REQUIRED TO CARRY RENTERS INSURANCE
THIS PROPERTY DOES NOT ACCEPT SECTION 8

(RLNE2418907)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions

Does 5807 Starwood Ct. have any available units?
5807 Starwood Ct. has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Cheyenne, WY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Cheyenne Rent Report.
What amenities does 5807 Starwood Ct. have?
Some of 5807 Starwood Ct.'s amenities include in unit laundry, garage, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5807 Starwood Ct. currently offering any rent specials?
5807 Starwood Ct. is not currently offering any rent specials.
Is 5807 Starwood Ct. pet-friendly?
No, 5807 Starwood Ct. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cheyenne.
Does 5807 Starwood Ct. offer parking?
Yes, 5807 Starwood Ct. offers parking.
Does 5807 Starwood Ct. have units with washers and dryers?
Yes, 5807 Starwood Ct. offers units with in unit laundry.
Does 5807 Starwood Ct. have a pool?
No, 5807 Starwood Ct. does not have a pool.
Does 5807 Starwood Ct. have accessible units?
No, 5807 Starwood Ct. does not have accessible units.
Does 5807 Starwood Ct. have units with dishwashers?
No, 5807 Starwood Ct. does not have units with dishwashers.

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