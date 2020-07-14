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Oakton, VA
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2410 BEEKAY COURT
Last updated June 7 2019 at 10:24 PM

2410 BEEKAY COURT

2410 Beekay Court · No Longer Available
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Location

2410 Beekay Court, Oakton, VA 22181

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
basketball court
gym
parking
playground
garage
pet friendly
tennis court
STUNNING HOME IN A CUL-DE-SAC ~ Available starting 7/15/2019 ~ MAHOGANY DOUBLE DOOR ~ LOVELY HOME WITH 5 BEDROOMS, 4 FULL BATH ~ GAS FIRE PLACE IN LIVING ROOM & FAMILY ROOM ~ WOOD FLOORS THROUGH OUT UPPER LEVEL ~ DINING ROOM WITH PICTURE WIDOW ~ LARGE KITCHEN WITH BREAKFAST BAR ~ SLIDING GLASS DOOR TO SCREENED PORCH ~ HUGE LOWER LEVEL WITH FAMILY ROOM & EXERCISE ROOM ~ DECK ~ PARK LIKE SETTING ~ 2 CAR DETACHED GARAGE, ~ DIRECT ACCESS TO KEMPER PARK W/PLAYGROUND, BASKETBALL & TENNIS COURTS & MORE. PETS CASE BY CASE W/DEPOSIT (NO CATS). MAXIMUM 2 UNRELATED ADULTS. MAXIMUM 2 INCOMES TO QUALIFY. EMAIL ALL QUESTIONS TO LISTINGAGENT@PROMAXREALTORS.COM

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2410 BEEKAY COURT have any available units?
2410 BEEKAY COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oakton, VA.
How much is rent in Oakton, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Oakton Rent Report.
What amenities does 2410 BEEKAY COURT have?
Some of 2410 BEEKAY COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2410 BEEKAY COURT currently offering any rent specials?
2410 BEEKAY COURT is not currently offering any rent specials.
Is 2410 BEEKAY COURT pet-friendly?
Yes, 2410 BEEKAY COURT is pet friendly.
Does 2410 BEEKAY COURT offer parking?
Yes, 2410 BEEKAY COURT offers parking.
Does 2410 BEEKAY COURT have units with washers and dryers?
Yes, 2410 BEEKAY COURT offers units with in unit laundry.
Does 2410 BEEKAY COURT have a pool?
No, 2410 BEEKAY COURT does not have a pool.
Does 2410 BEEKAY COURT have accessible units?
No, 2410 BEEKAY COURT does not have accessible units.
Does 2410 BEEKAY COURT have units with dishwashers?
Yes, 2410 BEEKAY COURT has units with dishwashers.
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