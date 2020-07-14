2410 BEEKAY COURT

Amenities
STUNNING HOME IN A CUL-DE-SAC ~ Available starting 7/15/2019 ~ MAHOGANY DOUBLE DOOR ~ LOVELY HOME WITH 5 BEDROOMS, 4 FULL BATH ~ GAS FIRE PLACE IN LIVING ROOM & FAMILY ROOM ~ WOOD FLOORS THROUGH OUT UPPER LEVEL ~ DINING ROOM WITH PICTURE WIDOW ~ LARGE KITCHEN WITH BREAKFAST BAR ~ SLIDING GLASS DOOR TO SCREENED PORCH ~ HUGE LOWER LEVEL WITH FAMILY ROOM & EXERCISE ROOM ~ DECK ~ PARK LIKE SETTING ~ 2 CAR DETACHED GARAGE, ~ DIRECT ACCESS TO KEMPER PARK W/PLAYGROUND, BASKETBALL & TENNIS COURTS & MORE. PETS CASE BY CASE W/DEPOSIT (NO CATS). MAXIMUM 2 UNRELATED ADULTS. MAXIMUM 2 INCOMES TO QUALIFY. EMAIL ALL QUESTIONS TO LISTINGAGENT@PROMAXREALTORS.COM