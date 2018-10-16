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201 W Tazewell Street
Last updated May 3 2020 at 10:08 AM

201 W Tazewell Street

201 West Tazewell Street · (888) 737-9246
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Location

201 West Tazewell Street, Norfolk, VA 23510
Downtown Norfolk

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 201 · Avail. now

$1,495

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1 Bed · 1 Bath · 1300 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
ceiling fan
Unit Amenities
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RENT INCLUDES WATER, SEWAGE, BUILDING AND FLOOD INSURANCE AND TRASH PICK UP. ADDITIONAL MOVE IN FEE OF $200.NO DOGS ALLOWED. 2 ASSIGNED PARKING SPACES

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 201 W Tazewell Street have any available units?
201 W Tazewell Street has a unit available for $1,495 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Norfolk, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Norfolk Rent Report.
What amenities does 201 W Tazewell Street have?
Some of 201 W Tazewell Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 201 W Tazewell Street currently offering any rent specials?
201 W Tazewell Street isn't currently offering any rent specials.
Is 201 W Tazewell Street pet-friendly?
No, 201 W Tazewell Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Norfolk.
Does 201 W Tazewell Street offer parking?
Yes, 201 W Tazewell Street does offer parking.
Does 201 W Tazewell Street have units with washers and dryers?
Yes, 201 W Tazewell Street offers units with in unit laundry.
Does 201 W Tazewell Street have a pool?
No, 201 W Tazewell Street does not have a pool.
Does 201 W Tazewell Street have accessible units?
No, 201 W Tazewell Street does not have accessible units.
Does 201 W Tazewell Street have units with dishwashers?
Yes, 201 W Tazewell Street has units with dishwashers.
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