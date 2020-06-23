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McNair, VA
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13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE

13668 Saint Johns Wood Place · No Longer Available
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Location

13668 Saint Johns Wood Place, McNair, VA 20171

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE have any available units?
13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McNair, VA.
What amenities does 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE have?
Some of 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE currently offering any rent specials?
13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE isn't currently offering any rent specials.
Is 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE pet-friendly?
No, 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McNair.
Does 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE offer parking?
Yes, 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE does offer parking.
Does 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE have units with washers and dryers?
Yes, 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE offers units with in unit laundry.
Does 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE have a pool?
No, 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE does not have a pool.
Does 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE have accessible units?
No, 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE does not have accessible units.
Does 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE have units with dishwashers?
Yes, 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE has units with dishwashers.
Does 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE have units with air conditioning?
No, 13668 SAINT JOHNS WOOD PLACE does not have units with air conditioning.
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