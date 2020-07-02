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Lincolnia, VA
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6417 CHEROKEE COURT
Last updated May 10 2020 at 11:20 PM

6417 CHEROKEE COURT

6417 Cherokee Court · No Longer Available
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Location

6417 Cherokee Court, Lincolnia, VA 22312
Lincolnia

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
guest suite
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6417 CHEROKEE COURT have any available units?
6417 CHEROKEE COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lincolnia, VA.
What amenities does 6417 CHEROKEE COURT have?
Some of 6417 CHEROKEE COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6417 CHEROKEE COURT currently offering any rent specials?
6417 CHEROKEE COURT is not currently offering any rent specials.
Is 6417 CHEROKEE COURT pet-friendly?
No, 6417 CHEROKEE COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lincolnia.
Does 6417 CHEROKEE COURT offer parking?
Yes, 6417 CHEROKEE COURT offers parking.
Does 6417 CHEROKEE COURT have units with washers and dryers?
Yes, 6417 CHEROKEE COURT offers units with in unit laundry.
Does 6417 CHEROKEE COURT have a pool?
No, 6417 CHEROKEE COURT does not have a pool.
Does 6417 CHEROKEE COURT have accessible units?
No, 6417 CHEROKEE COURT does not have accessible units.
Does 6417 CHEROKEE COURT have units with dishwashers?
Yes, 6417 CHEROKEE COURT has units with dishwashers.
Does 6417 CHEROKEE COURT have units with air conditioning?
Yes, 6417 CHEROKEE COURT has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.
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