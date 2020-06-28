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Lake Ridge, VA
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13004 GORHAM WAY
Last updated August 22 2019 at 7:40 PM

13004 GORHAM WAY

13004 Gorham Way · No Longer Available
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Location

13004 Gorham Way, Lake Ridge, VA 22192

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13004 GORHAM WAY have any available units?
13004 GORHAM WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Ridge, VA.
What amenities does 13004 GORHAM WAY have?
Some of 13004 GORHAM WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13004 GORHAM WAY currently offering any rent specials?
13004 GORHAM WAY is not currently offering any rent specials.
Is 13004 GORHAM WAY pet-friendly?
No, 13004 GORHAM WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Ridge.
Does 13004 GORHAM WAY offer parking?
Yes, 13004 GORHAM WAY offers parking.
Does 13004 GORHAM WAY have units with washers and dryers?
Yes, 13004 GORHAM WAY offers units with in unit laundry.
Does 13004 GORHAM WAY have a pool?
No, 13004 GORHAM WAY does not have a pool.
Does 13004 GORHAM WAY have accessible units?
No, 13004 GORHAM WAY does not have accessible units.
Does 13004 GORHAM WAY have units with dishwashers?
Yes, 13004 GORHAM WAY has units with dishwashers.
Does 13004 GORHAM WAY have units with air conditioning?
No, 13004 GORHAM WAY does not have units with air conditioning.
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