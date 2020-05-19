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Franconia, VA
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7719 SULLIVAN CIRCLE
Last updated May 19 2020 at 11:54 AM

7719 SULLIVAN CIRCLE

7719 Sullivan Circle · No Longer Available
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Location

7719 Sullivan Circle, Franconia, VA 22315

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
parking
pool
garage
tennis court
7719 SULLIVAN CIRCLE Available 07/01/20 1 CAR GARAGE TOWNHOUSE IN ISLAND CREEK SUBDIVISION - BEAUTIFUL TOWNHOUSE WITH A 1 CAR GARAGE. HARDWOOD FLOORING ON THE MAIN LEVEL. GAS FIREPLACE, GOURMET KITCHEN WITH BREAKFAST NOOK. NICE LARGE DECK OFF KITCHEN. FINISHED BASEMENT WITH RECREATION ROOM, LAUNDRY AND FULL BATHROOM. MASTER BEDROOM HAS LARGE WALK IN CLOSET, MASTER BATH HAS SOAK TUB AND SEPARATE SHOWER. UNIT BACKS TO WOODS. SUBDIVISION HAS CLUB HOUSE, TENNIS COURTS AND SWIMMING POOL.

(RLNE3329702)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7719 SULLIVAN CIRCLE have any available units?
7719 SULLIVAN CIRCLE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Franconia, VA.
What amenities does 7719 SULLIVAN CIRCLE have?
Some of 7719 SULLIVAN CIRCLE's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7719 SULLIVAN CIRCLE currently offering any rent specials?
7719 SULLIVAN CIRCLE is not currently offering any rent specials.
Is 7719 SULLIVAN CIRCLE pet-friendly?
Yes, 7719 SULLIVAN CIRCLE is pet friendly.
Does 7719 SULLIVAN CIRCLE offer parking?
Yes, 7719 SULLIVAN CIRCLE offers parking.
Does 7719 SULLIVAN CIRCLE have units with washers and dryers?
No, 7719 SULLIVAN CIRCLE does not offer units with in unit laundry.
Does 7719 SULLIVAN CIRCLE have a pool?
Yes, 7719 SULLIVAN CIRCLE has a pool.
Does 7719 SULLIVAN CIRCLE have accessible units?
No, 7719 SULLIVAN CIRCLE does not have accessible units.
Does 7719 SULLIVAN CIRCLE have units with dishwashers?
No, 7719 SULLIVAN CIRCLE does not have units with dishwashers.
Does 7719 SULLIVAN CIRCLE have units with air conditioning?
No, 7719 SULLIVAN CIRCLE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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