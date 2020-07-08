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Fair Oaks, VA
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3912 Maximilian Court
Last updated April 14 2019 at 10:13 AM

3912 Maximilian Court

3912 Maximilian Court · No Longer Available
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Location

3912 Maximilian Court, Fair Oaks, VA 22033

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
garbage disposal
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
gym
parking
playground
pool
pet friendly
tennis court
3912 Maximilian Court Available 05/01/19 END UNIT TOWNHOUSE 3 LEVELS WALKOUT - 3 LEVEL BRICK FRONT END UNIT TOWNHOME IN PENDERBROOK, UPDATED KITCHEN W/GRANITE, STAINLESS STEEL APPLIANCES. 3 BEDROOMS, 3.5 BATHS, WOOD FLOORS MAIN LEVEL, LARGE EAT IN KITCHEN, SEPARATE DINING ROOM, FULLY FINISHED WALKOUT BASEMENT WITH FAILY ROOM, FULL BATH & BONUS ROOM. FENCED BACKYARD WITH PATIO, DECK, LOTS OF AMENITIES, POOL, FITNESS CENTER, GOLF, TENNIS, BASKETBALL, TOT LOTS. MOVE IN READY ! #2 ASSIGNED PARKING SPACES. NO SMOKERS OR CATS ALLOWED. DOG OK CASE BY CASE. NO MORE THAN 2 INCOMES CONSIDERED TO QUALIFY. NO MORE THAN 2 UNRELATED ADULTS ALLOWED.

No Cats Allowed

(RLNE3538088)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3912 Maximilian Court have any available units?
3912 Maximilian Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fair Oaks, VA.
What amenities does 3912 Maximilian Court have?
Some of 3912 Maximilian Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3912 Maximilian Court currently offering any rent specials?
3912 Maximilian Court is not currently offering any rent specials.
Is 3912 Maximilian Court pet-friendly?
Yes, 3912 Maximilian Court is pet friendly.
Does 3912 Maximilian Court offer parking?
Yes, 3912 Maximilian Court offers parking.
Does 3912 Maximilian Court have units with washers and dryers?
Yes, 3912 Maximilian Court offers units with in unit laundry.
Does 3912 Maximilian Court have a pool?
Yes, 3912 Maximilian Court has a pool.
Does 3912 Maximilian Court have accessible units?
No, 3912 Maximilian Court does not have accessible units.
Does 3912 Maximilian Court have units with dishwashers?
Yes, 3912 Maximilian Court has units with dishwashers.
Does 3912 Maximilian Court have units with air conditioning?
No, 3912 Maximilian Court does not have units with air conditioning.
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