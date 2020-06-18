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12092 ANTLER CT
Last updated April 6 2020 at 8:04 PM

12092 ANTLER CT

12092 Antler Court · (866) 677-6937
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Location

12092 Antler Court, Fair Oaks, VA 22030

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INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,600

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3 Bed · 4 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
ice maker
microwave
Unit Amenities
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in unit laundry
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patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12092 ANTLER CT have any available units?
12092 ANTLER CT has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12092 ANTLER CT have?
Some of 12092 ANTLER CT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12092 ANTLER CT currently offering any rent specials?
12092 ANTLER CT isn't currently offering any rent specials.
Is 12092 ANTLER CT pet-friendly?
No, 12092 ANTLER CT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fair Oaks.
Does 12092 ANTLER CT offer parking?
Yes, 12092 ANTLER CT does offer parking.
Does 12092 ANTLER CT have units with washers and dryers?
Yes, 12092 ANTLER CT offers units with in unit laundry.
Does 12092 ANTLER CT have a pool?
No, 12092 ANTLER CT does not have a pool.
Does 12092 ANTLER CT have accessible units?
No, 12092 ANTLER CT does not have accessible units.
Does 12092 ANTLER CT have units with dishwashers?
Yes, 12092 ANTLER CT has units with dishwashers.
Does 12092 ANTLER CT have units with air conditioning?
No, 12092 ANTLER CT does not have units with air conditioning.
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