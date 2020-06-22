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Cherry Hill, VA
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2332 Harmsworth Dr
Last updated June 14 2020 at 7:30 AM

2332 Harmsworth Dr

2332 Harmsworth Drive · No Longer Available
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Location

2332 Harmsworth Drive, Cherry Hill, VA 22191

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
parking
pool
garage
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2332 Harmsworth Dr have any available units?
2332 Harmsworth Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cherry Hill, VA.
What amenities does 2332 Harmsworth Dr have?
Some of 2332 Harmsworth Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2332 Harmsworth Dr currently offering any rent specials?
2332 Harmsworth Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 2332 Harmsworth Dr pet-friendly?
Yes, 2332 Harmsworth Dr is pet friendly.
Does 2332 Harmsworth Dr offer parking?
Yes, 2332 Harmsworth Dr does offer parking.
Does 2332 Harmsworth Dr have units with washers and dryers?
Yes, 2332 Harmsworth Dr offers units with in unit laundry.
Does 2332 Harmsworth Dr have a pool?
Yes, 2332 Harmsworth Dr has a pool.
Does 2332 Harmsworth Dr have accessible units?
No, 2332 Harmsworth Dr does not have accessible units.
Does 2332 Harmsworth Dr have units with dishwashers?
Yes, 2332 Harmsworth Dr has units with dishwashers.
Does 2332 Harmsworth Dr have units with air conditioning?
Yes, 2332 Harmsworth Dr has units with air conditioning.
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