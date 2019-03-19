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Chantilly, VA
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4134 PLEASANT MEADOW COURT
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4134 PLEASANT MEADOW COURT

4134 Pleasant Meadow Court · No Longer Available
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Location

4134 Pleasant Meadow Court, Chantilly, VA 20151

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
parking
recently renovated
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
REDUCED FOR AN IMMEDIATE OCCUPANCY!! BEAUTIFUL HOME IN DESIRED SOUGHT AFTER WINDING BROOK!! OFFERS 3 BEDS AND 2.5 BATH, OPEN FLOOR PLAN WITH LARGE RENOVATED KITCHEN AND NEWER APPLIANCES, HARDWOOD FLOORING ON UPPER AND MAIN LEVEL, NEWER HAVC SYSTEM AND WINDOWS REPLACED IN THE PAST 3 YEARS. UPPER ATTIC WITH SPACIOUS STORAGE ROOM, FENCED IN YARD WITH DECK BACKING TO PRIVATE OPEN SPACE, PLENTY OF NATURAL LIGHT. THIS GREAT PROPERTY ALSO COMES WITH TWO UNASSIGNED PARKING SPOTS!! WATER AND SEWER IS INCLUDED IN THE RENT. GREAT LOCATION CLOSE BY TO MAJOR ROADS AND SHOPPING CENTERS. READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY. NO PETS ALLOWED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4134 PLEASANT MEADOW COURT have any available units?
4134 PLEASANT MEADOW COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chantilly, VA.
What amenities does 4134 PLEASANT MEADOW COURT have?
Some of 4134 PLEASANT MEADOW COURT's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4134 PLEASANT MEADOW COURT currently offering any rent specials?
4134 PLEASANT MEADOW COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 4134 PLEASANT MEADOW COURT pet-friendly?
No, 4134 PLEASANT MEADOW COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chantilly.
Does 4134 PLEASANT MEADOW COURT offer parking?
Yes, 4134 PLEASANT MEADOW COURT does offer parking.
Does 4134 PLEASANT MEADOW COURT have units with washers and dryers?
No, 4134 PLEASANT MEADOW COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 4134 PLEASANT MEADOW COURT have a pool?
No, 4134 PLEASANT MEADOW COURT does not have a pool.
Does 4134 PLEASANT MEADOW COURT have accessible units?
No, 4134 PLEASANT MEADOW COURT does not have accessible units.
Does 4134 PLEASANT MEADOW COURT have units with dishwashers?
No, 4134 PLEASANT MEADOW COURT does not have units with dishwashers.
Does 4134 PLEASANT MEADOW COURT have units with air conditioning?
No, 4134 PLEASANT MEADOW COURT does not have units with air conditioning.
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